Padres de Jesús Montero exigen justicia: «No tengo ninguna noticia»

Los familiares del fallecido pelotero Jesús Montero, que jugó varias temporadas en las Grandes Ligas, exigieron que las autoridades hagan justicia y esclarezcan el accidente de tránsito por el que murió el atleta.

Carmen Cristina López, madre de Montero, divulgó un video en redes sociales. La mujer alertó que todavía no ha recibido información sobre el caso del pelotero, que falleció el domingo por la gravedad de sus lesiones.

«Exijo justicia para mi hijo. Fue atropellado, no tengo ninguna noticia de mi hijo, cómo fue, cómo se llevó el caso. Exijo justicia. Soy madre y estoy muy afectada», dijo López en el video.

De igual forma, la mujer pidió a Tarek William Saab, fiscal general, que intervenga y dé celeridad en las investigaciones. En ese sentido, insistió en que la Fiscalía de Valencia debe determinar cuál fue la causa del

MONTERO «NOS AYUDÓ MUCHO»

La muerte de Montero generó una gran conmoción entre los habitantes de Valencia y los fanáticos en general. En ese sentido, la madre manifestó su indignación por los pocos avances en las averiguaciones.

«No tengo noticias de nada de mi hijo. Quiero justicia, escúcheme por favor, necesito que me ayuden en este caso. No fue cualquier personaje, fue exgrandeliga de los Yankees, jugó mucho pelota, nos ayudó mucho», expuso.

Jesús Montero sufrió el 4 de octubre un grave accidente de tránsito cuando conducía su motocicleta por la avenida Bolívar de Valencia. De acuerdo a medios regionales, una camioneta pickup lo impactó y resultó gravemente herido.

Montero fue internado en condición crítica en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera y murió el 19 de octubre. Hasta la publicación de esta nota, no hay reportes de algún sospechoso o detenido por el caso.