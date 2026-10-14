OVP denunció la muerte de otro preso en la cárcel 26 de Julio en Guárico, estas fueron las exigencias al Gobierno

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la muerte de otro preso que se encontraba en la cárcel 26 de Julio, ubicada en el estado Guárico.

El privado de libertad quedó identificado como José Gregorio Díaz, de 59 años. Según el OVP, murió tras sufrir un paro respiratorio.

«Su fallecimiento ocurre en un penal donde recientemente hemos denunciado brotes de fiebre, diarrea y vómitos, así como la ausencia de personal médico para atender a los reclusos enfermos», señaló el organismo.

Asimismo, sostuvo que a estas condiciones se suman las denuncias de alimentación deficiente, insalubridad y castigos físicos contra la población penitenciaria.

«Desde el OVP advertimos que esta nueva muerte no puede quedar reducida a un diagnóstico médico. Es indispensable conocer qué ocurrió antes del paro respiratorio, si José Gregorio presentó síntomas previos, si recibió atención oportuna y qué actuaciones realizaron las autoridades penitenciarias para proteger su vida», indicó.

🚨#OVPDenuncia | José Gregorio Díaz, de 59 años, murió tras sufrir un paro respiratorio mientras se encontraba privado de libertad en la cárcel 26 de Julio, ubicada en el estado Guárico. Su fallecimiento ocurre en un penal donde recientemente hemos denunciado brotes de fiebre, diarrea y vómitos, así como la ausencia de personal médico para atender a los reclusos enfermos. A estas condiciones se suman las denuncias de alimentación deficiente, insalubridad y castigos físicos contra la población penitenciaria. Desde el @oveprisiones advertimos que esta nueva muerte no puede quedar reducida a un diagnóstico médico. Es indispensable conocer qué ocurrió antes del paro respiratorio, si José Gregorio presentó síntomas previos, si recibió atención oportuna y qué actuaciones realizaron las autoridades penitenciarias para proteger su vida. La cárcel 26 de Julio ya registra otros fallecimientos bajo custodia del régimen, entre ellos el de Carlos Eduardo Padilla, denunciado por nuestra organización en agosto de este año. La reiteración de estos casos exige investigaciones independientes y respuestas concretas. Estar privado de libertad no significa quedar privado del derecho a la salud y a la vida. Exigimos al Ministerio para el Servicio Penitenciario, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo esclarecer las circunstancias de esta muerte y determinar si existieron omisiones en la atención médica que debió recibir José Gregorio Díaz. — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 14, 2026

Además, el OVP apuntó que la cárcel 26 de Julio ya registra otros fallecimientos bajo custodia del Estado, entre ellos el de Carlos Eduardo Padilla en agosto de este año.

«La reiteración de estos casos exige investigaciones independientes y respuestas concretas. Estar privado de libertad no significa quedar privado del derecho a la salud y a la vida», afirmó.

Ante esta situación, el OVP exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo «esclarecer las circunstancias de esta muerte y determinar si existieron omisiones en la atención médica que debió recibir José Gregorio Díaz».