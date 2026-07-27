OVP denunció la muerte de otro preso bajo custodia del Estado, ahora en Anzoátegui

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes la muerte de otro privado de libertad bajo custodia del Estado.

«Este lunes se conoció el fallecimiento de Luis Felipe Moreno Moreno, quien permanecía recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona y murió por causas de salud en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, estado Anzoátegui», señaló el OVP.

El organismo acotó que actualmente esta cárcel alberga a más de 1.400 personas privadas de libertad, entre ellas numerosos reclusos trasladados tras la intervención del Internado Judicial de Monagas “La Pica”, ejecutada el 3 de noviembre de 2023 durante la denominada Operación Gran Cacique Guaicaipuro.

🚨 #OVPDenuncia | ¿Dónde quedó la transformación penitenciaria prometida por el Gobierno? Otro privado de libertad fallece bajo custodia del Estado Las intervenciones penitenciarias anunciadas por el régimen venezolano fueron presentadas como el inicio de una profunda… pic.twitter.com/MeoIAIIkUq — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 27, 2026

EL OVP Y LAS CÁRCELES EN EL PAÍS

«Las intervenciones penitenciarias fueron presentadas por el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, como una estrategia para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y acabar con el pranato. Sin embargo, casi tres años después persisten las interrogantes: ¿dónde están los pranes que ejercían el control del Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona y de Puente Ayala?, ¿fueron procesados conforme a la ley o simplemente trasladados? La política anunciada con amplio despliegue mediático terminó dejando cárceles hacinadas, familias separadas por traslados arbitrarios y promesas de rehabilitación que nunca se concretaron», indicó.

Asimismo, sostuvo que en ese momento las autoridades aseguraron que el penal sería rehabilitado.

«Sin embargo, el paso del tiempo ha dejado más interrogantes que respuestas: ¿qué ocurrió con la

recuperación de ese establecimiento?. ¿Dónde están las obras prometidas?, ¿qué destino tuvieron los recursos destinados a su remodelación?. Y ¿por qué, en lugar de recuperar espacios penitenciarios, el régimen continúa concentrando a cientos de personas en establecimientos que ya enfrentan graves problemas de sobrepoblación?», se preguntó el OVP.

Asimismo, el organismo consideró que las intervenciones penitenciarias terminaron trasladando la crisis de un penal a otro.

«Lejos de solucionar el hacinamiento y el deterioro del sistema, dispersaron a la población reclusa por distintos estados sin resolver las causas estructurales. Y que siguen poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado», agregó.

En ese sentido, el OVP exigió una «rendición de cuentas sobre el destino de los centros intervenidos. Transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a su recuperación. Y garantías efectivas para proteger la vida e integridad de todas las personas privadas de libertad».

«Exhortamos al Gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos por enfermedades prevenibles y tratables. Y que de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrando sus vidas», comentó.