ONG exige investigación imparcial por la muerte de tres mujeres en cárceles del país

EFE.- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este jueves una investigación imparcial sobre las muertes de tres presas que registró el pasado mes de septiembre en Venezuela.

A través de una nota de prensa, el OVP indicó que el 19 de septiembre Carmen Rodríguez, de 66 años, murió por un infarto agudo de miocardio, de acuerdo a reportes que recibió.

Cinco días después, el 24 de septiembre, murió Tomasa Sánchez, de 72 años, por un paro cardiorrespiratorio, según información recibida por el observatorio.

La tercera muerte que registra es la de la presa política y exfuncionaria penitenciaria Eleiner Sánchez, quien falleció el pasado lunes «debido a una obstrucción intestinal severa», según dijo entonces el partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado.

«Tres muertes en un mismo mes obligan a mirar más allá de las cifras. En Venezuela, más de 2.300 mujeres se encuentran privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios, y cada una de ellas está bajo custodia de las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar su vida, integridad y salud», subrayó el OVP.

Por lo tanto, exigió una «investigación inmediata, exhaustiva e imparcial» sobre las circunstancias que rodearon estas tres muertes, de modo que, añadió, se determine qué «atención médica recibió cada una, cuál era su estado de salud previo y si existieron omisiones en la actuación de quienes tenían la responsabilidad de garantizar su custodia».

De igual forma, instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a «garantizar atención médica oportuna y adecuada a las mujeres privadas en cárceles o calabozos policiales de Venezuela, especialmente las que requieren seguimiento médico o enfrentan una emergencia de salud».