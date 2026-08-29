ONG alertó sobre el riesgo que corren más de mil pacientes trasplantados por falta de inmunosupresores

La organización no gubernamental, Amigos Trasplantados de Venezuela advirtió que la vida de cientos de pacientes trasplantados en Venezuela corre peligro. Esto, por la falta de medicamentos inmunosupresores en la Farmacia de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicada en Los Ruices, al este de Caracas.

El presidente de la ONG, Reymer Villamizar, a través de sus redes sociales, informó que pudo constatar la escasez de esas medicinas constató la falta de esos fármacos, en una visita que hizo a la farmacia este viernes 28 de agosto.

“Saliendo de la Farmacia de Alto Costo de Los Ruices. En este momento no hay para los pacientes trasplantados micofenolato en ninguna de sus dos presentaciones. Tampoco hay tacrolimus, everolimus ni ciclosporina”, indicó.

Los pacientes trasplantados necesitan micofenolato mofetil, micofenolato sódico, tacrolimus, everolimus y ciclosporina de por vida.

Los medicamentos que conforman las terapias inmunosupresoras deprimen de forma controlada el sistema inmunitario del individuo. Así se impide que los anticuerpos ataquen al órgano implantado y previniendo el deterioro de la salud del paciente.

Por ello, Villamizar pidió al Ejecutivo que acelere la importación y distribución de los lotes de estos fármacos,

“Hacemos un llamado al ministro y presidente del Seguro Social, Carlos Alvarado, a que esto se resuelva lo más pronto posible. Somos cerca de 1.000 trasplantados en el país que estamos corriendo el riesgo de tener episodios de rechazo y eso no lo queremos”, exhortó.