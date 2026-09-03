Onda Tropical 45 llegó al país, estos serán los estados afectados

La onda tropical 45 se posó este miércoles sobre el territorio nacional, de acuerdo a las autoridades nacionales. En tal sentido, se espera que podría generar lluvias, nubosidad y descargas eléctricas en distintas partes del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical 45. Para las 6 de la tarde de este miércoles, el fenómeno estaba sobre la Guayana Esequiba.

En horas del mediodía, el organismo afirmó que la onda tropical comenzaba su avance sobre el norte del territorio. Durante su recorrido, estará «interactuando y actividad la zona de convergencia intertropical».

El Inameh pronosticó que la onda tropical generarán un manto nuboso sobre el país y desarrollará lluvias de «intensidad variable». En primera instancia, las precipitaciones se enfocarán en Delta Amacuro, Guayana Esequiba y Bolívar.

Durante su avance por el país se espera que genere actividad eléctrica, nubosidad y lluvias. Con el paso de las horas, el Inameh publicará informes de seguimiento de la onda tropical y de sus consecuencias en el territorio nacional.

LLUVIAS ESTE 2SEP

Mientras que la onda tropical 45 se adentra en el país, el Inameh alertó de lluvias para la noche de este miércoles. «Se aprecian áreas nubladas, con posibles lluvias o chubascos y actividad eléctrica», indicó.

Las lluvias más intensas se concentrarán en los estados Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes, Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy. Asimismo, se podrían dar precipitaciones de menor intensidad en Delta Amacuro, Bolívar, norte de Monagas, Anzoátegui, oeste de Guárico y Carabobo.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas», explicó hace unas semanas.