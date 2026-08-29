Venezuela

Paso de la Onda Tropical 44: Este es el reporte del Inameh para este fin de semana

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
Inameh
Paso de la Onda Tropical Nro. 44 y concentración de polvo sahariano marcarán el tiempo en el país este fin de semana / Archivo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó su reporte para este fin semana a propósito del paso de la Onda Tropical número 44.   

Contenido

De acuerdo con el organismo, se esperan lluvias dispersas y actividad tormentosa en buena parte del país, producto del tránsito de la Onda Tropical número 44 combinado con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica.  

- Publicidad -
Ad image

LEA TAMBIÉN: CINCO MUERTOS TRAS RECIENTES LLUVIAS EN CARACAS, ESTO DIJERON AUTORIDADES SOBRE EL PLAN PARA MANTENIMIENTO DE QUEBRADAS

Según el organismo, durante el fin de semana persistirá el aporte de aire seco en capas medias de la troposfera y leves concentraciones de polvo sahariano en capas bajas, condiciones que se verán reforzadas por el calentamiento diurno y los efectos locales. 

Este escenario atmosférico, se explicó, favorecerá la formación de nubosidad moderada con precipitaciones de intensidad variable en varios estados del país.  

Las lluvias dispersas se concentrarán en Delta Amacuro, Monagas, Sucre, la Región Centro Norte Costera y los Llanos Centrales.  

Con actividad tormentosa, en cambio, se esperan precipitaciones en partes de Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, los Andes y Zulia, con mayor frecuencia al final de la tarde y durante la madrugada.  

LLUVIAS EN CENTRO DEL PAÍS 

Adicionalmente, el Inameh emitió este viernes, 28 de agosto, a las 5:25 p. m., un aviso sobre núcleos nubosos generadores de lluvias y descargas eléctricas en la región central del país.  

Las precipitaciones se registrarán principalmente al sur de Miranda y Aragua, así como al norte de Guárico, mientras que en la Gran Caracas se registra una tendencia al aumento del desarrollo convectivo, lo que podría traducirse en lluvias en horas de la noche hacia la madrugada del sábado. 

El organismo exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y monitorear sus canales ante cualquier cambio imprevisto en las condiciones climáticas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 28/08
$ USD: 791,66 Bs
EUR: 921,88 Bs