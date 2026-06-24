Onda tropical 18 llegó al país: Se esperan lluvias y actividad eléctrica

La onda tropical 18 se posó este martes sobre el territorio venezolano, de acuerdo a las autoridades. Se espera que el fenómeno meteorológico genere lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en distintos estados.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical. Para las 6 de la tarde, el fenómeno se encontraba sobre el oriente del país, entre los estados Anzoátegui y Delta Amacuro.

En primera instancia, se espera que haya lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en los estados Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar y Monagas. También podría haber precipitaciones en Sucre y Anzoátegui.

Durante su avance por el país se espera que genere actividad eléctrica, nubosidad y lluvias. Con el paso de las horas, el Inameh publicará informes de seguimiento de la onda tropical y de sus consecuencias en el territorio nacional.

Mientras tanto, las autoridades se mantienen atentas al desarrollo de la onda tropical 19, que se encuentra a la altura de la Guayana Francesa. Su llegada se espera para el jueves, 25 de junio, causando lluvias en varias partes del país.

LLUVIAS ESTE 23JUN

Mientras que la onda tropical 18 se adentra en el país, el Inameh alertó de lluvias para la noche de este martes. «Se espera formación de mantos nubosos acompañados de precipitaciones de variable intensidad con descargas eléctricas», indicó.

Las lluvias afectarán áreas de los estados Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Apure, Barinas y Zulia, además de lo Andes. No se descartan precipitaciones dispersas en Caracas, Aragua y Guárico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INCREMENTO DE LAS VENTAS DE MOTOS Y CARROS NO ES SUFICIENTE: PRODUCTORES DEL SECTOR AUTOMOTOR HICIERON IMPORTANTE PETICIÓN

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano, adelantó el pasado viernes que se espera la llegada de otras 30 ondas tropicales al país. En tal sentido, afirmó que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo permanece activo ante las lluvias.