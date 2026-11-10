Oliver Blanco se reunió con jefes de misión de países de la Unión Europea acreditados en Caracas, este era el objetivo

El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, sostuvo este martes un encuentro con los jefes de misión de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en Caracas.

De acuerdo a un mensaje publicado en sus redes, el objetivo del encuentro era «continuar fortaleciendo el diálogo y la cooperación con Venezuela».

«Durante este año hemos desarrollado una agenda de trabajo positiva. El norte debe seguir siendo la confianza, la identificación de intereses comunes y la apertura de nuevas oportunidades de comercio e inversión en beneficio de nuestros países», acotó.

Sostuvimos un encuentro con los jefes de misión de los Estados miembros de la Unión Europea 🇪🇺acreditados en Caracas, para continuar fortaleciendo el diálogo y la cooperación con Venezuela. Durante este año hemos desarrollado una agenda de trabajo positiva, cuyo norte debe seguir siendo la confianza, la identificación de intereses comunes y la apertura de nuevas oportunidades de comercio e inversión en beneficio de nuestros países. — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 10, 2026

UNIÓN EUROPEA QUIERE LEVANTAR LAS SANCIONES A DELCY RODRÍGUEZ

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dijo este martes que una «mayoría» de países de la Unión Europea están a favor de levantar las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

También aseguró que «no tiene sentido» que arrastre las medidas restrictivas previas que le imponía la UE.

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Albares señaló que la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, está «hablando» con los «pocos países que todavía tienen alguna duda o alguna reticencia». Esto ante la propuesta española de retirar las sanciones a Rodríguez, tras la ley de amnistía para los presos políticos que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en febrero.

«La Alta Representante estuvo de acuerdo conmigo desde el primer momento. En estos momentos una mayoría de países también lo están», dijo Albares. Además, explicó que desde su petición en febrero Rodríguez «ha visitado varios países europeos (…) con total normalidad y no ha creado ninguna dificultad».