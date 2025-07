«Ocultar la verdad no mató la esperanza»: Plataforma Unitaria insiste en una «negociación» en el país a un año del 28Jul

A un año de las elecciones presidenciales del 28 de julio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reiteró su compromiso con «una salida real, pacífica, democrática y constitucional» en Venezuela.

«Insistimos en una negociación que produzca un acuerdo integral, serio, basado en la verdad del 28 de julio, con garantías para todos; que no se cocine a espaldas del país, sino con la gente en el centro y la libertad como destino», comentó.

La PUD, que agrupa a la mayoría de partidos opositores, indicó que la libertad es un derecho que no se negocia. «Nuestra esperanza hoy está más firme que nunca», dijo.

«Este 28 de julio no es una fecha cualquiera. Es un recordatorio doloroso, pero también un llamado poderoso: Venezuela no se ha rendido. Ocultar la verdad no mató la esperanza; la sembró más hondo. Hace un año, el 28 de julio, Venezuela habló con valentía. Millones acudieron a las urnas desafiando la persecución, la censura y el miedo. Lo hicieron con una convicción profunda: cambiar el rumbo del país por la vía democrática», expresó en un comunicado.

En ese sentido, sostuvo que Edmundo González Urrutia fue el «legítimo vencedor» en esas elecciones.

«Así lo registraron las actas, así lo supo el país, porque así lo decidió una nación cansada de abusos. Pero el régimen, fiel a su naturaleza autoritaria, decidió negar lo innegable, pisoteando la voluntad de la mayoría y convirtiendo, una vez más, el voto en un rehén. Violó el artículo 5 de la Constitución y secuestró el derecho sagrado de toda nación: decidir en libertad», apuntó.

«Hoy, un año después, no hay olvido. Hay memoria. Y, sobre todo, hay esperanza. Porque se puede esconder temporalmente la verdad, pero nunca se podrá anular la fuerza de un pueblo determinado a ser libre», manifestó.

VENEZUELA, EJEMPLO DE DEMOCRACIA

La Plataforma Unitaria Democrática recordó que, durante décadas, Venezuela fue ejemplo de democracia en América Latina.

«Con aciertos y errores, fuimos un país de instituciones, de alternancia, de respeto al voto. Hoy, esa historia está secuestrada por una élite que ha hecho del poder un botín y de la represión su único lenguaje. Lo que antes era progreso, hoy es hambre. Lo que antes era justicia, hoy es prisión. Pero lo que nunca podrán arrebatar es la esperanza. La esperanza de millones que no se resignan. Que alzan su voz. Que siguen luchando. Que entienden que la democracia no es una puesta en escena, sino un sistema de garantías, libertades y justicia», sentenció.

Sin embargo, la PUD agradeció a cada venezolano que salió a defender cada voto con coraje. Entre ellos, testigos, miembros de mesa, voluntarios, observadores y ciudadanos que, «con civismo y entrega, hicieron posible una jornada histórica».

«A quienes votaron. A quienes acompañaron. A toda Venezuela: gracias por su arrojo, por su firmeza y por su amor inquebrantable por esta tierra. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible», afirmó.