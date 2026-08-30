Nueva aerolínea se suma a la reanudación de ruta comercial con Maiquetía a partir de septiembre

La aerolínea brasileña GOL reactivará el próximo 15 de septiembre la ruta directa entre São Paulo y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, convirtiéndose así en la sexta empresa de vuelos que reanudará sus operaciones con la principal terminal aérea de Venezuela, la cual retomará actividades parciales desde este martes.

La compañía tomó la decisión tras evaluar la recuperación de Maiquetía, cuyas operaciones quedaron suspendidas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Según medios brasileños, GOL cubrirá la conexión tres veces por semana —martes, jueves y domingos— utilizando aviones Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 176 pasajeros.

Los vuelos despegarán de São Paulo a las 5:15 p. m. y llegarán a Caracas a las 10:20 p. m. El trayecto de retorno saldrá de Maiquetía a las 11:20 p. m. y aterrizará en Brasil a las 6:55 a. m. del día siguiente.

Esta reactivación representa el segundo reinicio de la ruta en años recientes. GOL reanudó los vuelos en 2025 tras una pausa iniciada en 2016, pero los sismos de junio obligaron a frenar temporalmente la logística hacia Venezuela.

OTRAS CINCO AEROLÍNEAS VOLARÁN DESDE MAIQUETÍA

Previamente, cinco aerolíneas anunciaron la reanudación de vuelos comerciales con Maiquetía. La estadounidense American Airlines informó el viernes que desde el 3 de septiembre retomarán el servicio aéreo sin escalas entre Miami y Caracas.

Asimismo, Air Europa confirmó que vuelve a La Guaira. «Nos complace informarte de que, tras los terremotos ocurridos el pasado mes de junio en Venezuela, retomamos nuestra operativa hacia y desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a partir del 1 de septiembre de 2026».

Por otra parte, la aerolínea Copa Airlines informó que a partir del próximo 1 de septiembre retomará sus operaciones en Maiquetía.

De igual forma, LATAM Airlines informó que reabrirá la ruta Bogotá-Caracas a partir del 4 de septiembre, con tres frecuencias semanales los días lunes, viernes y sábado. La venta de boletos estará disponible desde el 29 de agosto a través de todos los canales de la aerolínea y agencias de viajes.

Finalmente, la aerolínea colombiana Avianca reactivará desde el 1 de septiembre la ruta Bogotá – Caracas con un vuelo diario.