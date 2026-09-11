«Nos engañaron, no nos recibió una comisión»: Familiares de presos políticos denuncian que «no hay voluntad para atender los casos»

Familiares de presos políticos intentaron marchar este viernes hacia el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, para pedir las liberaciones de sus seres queridos. Sin embargo, fuerte piquete policial impidió que llegaran a su destino.

Los manifestantes se concentraron en la Plaza O’Leary de Caracas, a pocas cuadras de la sede presidencial. Posteriormente, caminaron en dirección a la sede del Ejecutivo, pero solo pudieron llegar hasta El Silencio, precisamente frente a la estación del Metro de Caracas.

«Delcy libera, la familia los espera». Familiares de presos políticos y activistas sociales se concentran en la Plaza O’Leary para marchar hasta el Palacio de Miraflores. pic.twitter.com/hiYKXClIs0 — PROVEA (@_Provea) September 11, 2026

Una comisión del despacho de la Presidencia había indicado que recibiría a tres representantes de los familiares de los presos políticos, entre ellos, Andreína Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel; Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas; y la defensora de derechos humanos y expresa política, Sairam Rivas.

Sin embargo, Hiowanka Ávila denunció que se sintieron «engañados» porque no fueron recibidos por una comisión.

«Nos hicieron hacer un recorrido como la primera vez que entré al Rodeo I, cuando entré a visitar a mi hermano. Nos engañaron porque nos dijeron que nos iba a atender una comisión y nos atendieron detrás de un vidrio, por pocos minutos. Adicional, la persona que nos atendió ni siquiera tuvo cortesía ni amabilidad. Nuevamente los familiares nos sentimos que no hay voluntad para atender los casos de los presos políticos y por eso es que continúan las demoras. Ellos se niegan a liberar a las personas que tienen patologías graves de salud», dijo tras su salida del Palacio de Miraflores.

«Este país le queda demasiado grande a las autoridades que hoy están. Tenemos un país hermoso en manos de gente incorrecta», expresó.

Miembros del @clippve denunciaron que «no hay voluntad para atender los casos de los presos políticos». Video: @_Provea pic.twitter.com/BoSntLrdrf — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 11, 2026

LAS EXIGENCIAS DE LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Entre consignas como «Delcy libera, la familia los espera», y «Ni uno, ni dos, que sean todos», exigieron respuestas sobre denuncias de muertes bajo custodia del Estado, traslados arbitrarios y violaciones de derechos humanos en las cárceles venezolanas.

La presencial de la PNB en el Silencio pic.twitter.com/5pF3Rjvsc2 — Fernando Tineo 🇻🇪 (@fertineo) September 11, 2026

«Que la Presidenta encargada le explique al país y particularmente a las víctimas, cómo es que el chorro del petróleo está abierto en su máxima expresión, y los presos políticos son liberados a cuenta gotas. Somos más de 400 familias que vemos cada día cómo se consume la vida de los nuestros en las distintas cárceles del país», expresó Andreína Baduel.

RUTA | A esta hora, 11:15 am de este 11 de septiembre, familiares de presos políticos se congregan en la Plaza O’Leary de Caracas para iniciar una marcha hacia el Palacio de Miraflores. Diego Casanova, integrante de CLIPPVE, confirmó que una comisión presidencial recibirá a los… pic.twitter.com/o4eZcfO4yb — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 11, 2026

Esta acción se enmarca en la «Ruta de las respuestas pendientes», organizada por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, una jornada de movilización ciudadana que inició el lunes frente a la Defensoría del Pueblo y continuó el miércoles en el Ministerio Público para exigir la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas en el país.

Familiares de los presos políticos inician una movilización desde la plaza O’Leary, en el centro de Caracas, hacia Miraflores para exigir respuestas a las investigaciones y la liberación de todos los presos políticos. Este es el tercer día de la Ruta Que Haya Respuestas. El… pic.twitter.com/7FwUYdi8ty — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) September 11, 2026

Las actividades de esta semana concluirán este domingo, 13 de septiembre, con una vigilia en la Plaza Bolívar de Chacao. La misma se replicará simultáneamente en diversas regiones del territorio nacional.