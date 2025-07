«No vamos a descansar»: Los nuevos detalles que reveló Jorge Rodríguez sobre las negociaciones con EEUU

Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña VEN25+ del Gran Polo Patriótico, anunció que están trabajando todos los días para poder recuperar a los niños que siguen en Estados Unidos, separados de sus padres deportados a Venezuela.

Durante una rueda de prensa, Rodríguez anunció que hasta el momento han registrado 31 casos de niños venezolanos separados de sus madres deportadas en Estados Unidos. «El viernes esperábamos en este proceso de conversaciones que hemos sostenido con las autoridades de Estados Unidos una negociación para recuperar a nuestros hermanos y una coordinación para que nos devuelvan a nuestros niños. El viernes llegaron los primeros siete, que con Maikelys serían ocho».

En este sentido, Rodríguez reafirmó su compromiso por los niños que aún faltan. «Hasta que no nos traigan al último de los niños que se encuentran en Estados Unidos para que estén con sus familiares no vamos a descansar. Vamos a seguir con la presión y llamando como hacíamos antes, todos los días a los funcionarios del gobierno estadounidense».

Asimismo, precisó que han tenido la oportunidad de dialogar con todos los altos funcionarios que ha designado el gobierno de Trump, incluido Marco Rubio. «Nosotros siempre negociamos con el gobierno de Estados Unidos. Quien venga en nombre del gobierno de EEUU lo recibimos y hablamos con la mayor honestidad posible. Hemos hablado con todos».

TENSIÓN CON BUKELE

Por otra parte, Jorge Rodríguez dio detalles de los momentos de tensión que vivieron con Nayib Bukele luego de acordar el canje de presos políticos con Estados Unidos.

«Estábamos listos desde hace aproximadamente un mes, de repente los gringos empezaron con unas exigencias raras y nosotros le dijimos que eso sí no. Nosotros somos de una sola palabra y con la propuesta aprobada nos quedamos, dijeron que entonces no se podía hacer y decidimos esperar. Después estábamos listos y otra vez aparecieron con cosas medio raras y tampoco se pudo hacer. El jueves a las 8 de la mañana empezaron las conversaciones nuevamente y se mantuvieron hasta las 12:50 de la madrugada del viernes en los cuales llegamos al acuerdo», relató.

«Cuando ya estaba todo acordado, nuestros compatriotas en los aviones y los gringos en su avión, Bukele atravesó dos camionetas en la pista para que no despegaran los aviones y no permitió que se encendieran los motores. Nuestros pilotos estuvieron 42 minutos sofocados de calor porque no permitían ni prender los motores para encender los aires acondicionados. Esa acción de Bukele, absolutamente tirado en el piso como la basura que es, casi aborta la operación. Cuando estábamos a punto de abortar la misión alguien llamó a Bukele y lo regañó, entonces él dio la orden de que encendieran los motores», precisó.

Finalmente, anunció que los dos aviones despegaron de manera simultánea y no hubo ningún otro contratiempo al respecto.

Finalmente y en relación al evento de votaciones del 27 de julio ofreció nuevos detalles de lo que se viene. «A partir de mañana las grandes fuerzas de nuestra revolución bolivariana harán los cierres de campaña en los 335 municipios del país y continuaremos hasta el mismo domingo promoviendo los proyectos de la juventud que serán escogidos», dijo.