«No te sientas sorprendido»: Lo que dijo Diosdado Cabello sobre la habilitación política de Capriles

El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, se burló este viernes del dos veces excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonsky, por su supuesta «sorpresa» ante su habilitación política, luego de las declaraciones del también exgobernador de Miranda tras anunciar su postulación como candidato a la Asamblea nacional (AN).

«Yo ayer me reí porque veo a Capriles diciendo: ‘quedé sorprendido que me quitaron la inhabilitación’. No seas inmoral, tú pusiste como condición (para participar en las elecciones del 25May) que te quitarán la inhabilitación. No seas inmoral, tú no estás sorprendido. Porque no le hablan claro a su propia gente», dijo Cabello durante su acostumbrado podcast de los viernes junto a Tania Díaz.

En este sentido, advirtió que Capriles solicitó que le fuera levantada la inhabilitación, con la condición de participar en los venideros comicios legislativos y regionales del próximo 25 de mayo.

«Él pidió, ‘por favor, yo quiero participar, pero quítenme la inhabilitación'», afirmó el ministro de Interior y Justicia de Nicolás Maduro, antes de insistir que el exlider opositor «ahora viene con el cuento que fue sorprendido, pareces una Miss».

«No te sientas sorprendido, ni engañes a tu gente Capriles, di las cosas como son, mentiroso», agregó el segundo del chavismo.

Por último, Diosdado Cabello se mofó de que Capriles dijera «eso lo manipula el gobierno», luego de admitir que se le levantó la inhabilitación, que debía ser hasta 2031, por el simple pedido del opositor para participar en los próximos comicios.

🔴 Diosdado Cabello llamó “mentiroso” a Henrique Capriles y aseguró que el exgobernador “pidió que le quitaran la inhabilitación” política «No seas inmoral (…) No te sientas sorprendido, ni engañes a tu gente. Di las cosas como son. Mentiroso», dij pic.twitter.com/EkHG8xw3mx — Así Es Noticias (@AsiEsNoticiasVe) April 25, 2025

CAPRILES DEFENDIÓ SU CANDIDATURA A LA AN

Por su parte, Capriles había mostrado sorpresa por su habilitación política, y pidió preguntar por ello a quienes se la impusieron en primer lugar.

«Después de ocho años inhabilitado se levanta esa orden política. Quien puede dar respuesta de las razones por las cuales se me habilita es quien da la orden de habilitar. Para mí fue bastante sorpresivo el hecho de ser habilitado», destacó en un encuentro con medios internacionales.

De igual manera, defendió su postulación al parlamento, del que fue presidente antes de la modificación de la Constitución en 1999.

«Yo respeto a los que piensen distinto, ojalá el debate fuera con argumentos, no con insultos o descalificación. Yo creo que es muy obvio lo que está pasando. A veces pareciera que están más ocupados en tratar de mantener el control de un sector de la oposición a hacerle oposición al gobierno», precisó el exgobernador de Miranda en un encuentro con medios internacionales.

«Voy a la Asamblea Nacional a ser voz de los que hoy no tienen voz, a defender a los trabajadores, a defender a los pensionados, a defender la economía», sentenció ante sus críticos.