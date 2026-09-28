«No se van a dejar manipular»: Acceso a la Justicia habló sobre miembros del consejo de revisión de credenciales de postulados al TSJ

Representantes del Gobierno venezolano y de la Asamblea Nacional de 2015 acordaron la conformación del consejo de revisión de credenciales y requisitos de postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Alí Daniels, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y director de Acceso a la Justicia, señaló durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, que de los siete integrantes elegidos, «hay al menos cuatro personas de reconocido prestigio».

«Los tres operadores políticos que nombró el gobierno responden a lo que siempre ha generado el gobierno en este tipo de organismo, es decir, gente que representa su parcialidad política y no están allí para escoger a magistrados imparciales e independientes», afirmó.

Además, aseveró que, al menos en este caso, hay una mayoría de personas de reconocida honorabilidad.

«Yo de esos cuatro conozco a dos, la Dra. Belén Ramírez Landaeta y el Dr. Rogelio Pérez Perdomo. Ellos son personas que tienen todo mi respeto y tienen una historia de vida intachable y que sabemos que no se van a dejar manipular por ningún tipo de acción política», expresó.

«Esperamos que esa mayoría de personas hagan que ese comité efectivamente cumpla con una labor de filtrar los currículos que cumplan con los requisitos constitucionales. Que no volvamos a tener la vergüenza de un TSJ con unos magistrados con antecedentes penales», manifestó.

Vale mencionar que los otros nombres de los integrantes de este comité son: