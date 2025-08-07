No se quedó callado: La contundente respuesta de Pérez Vivas a las acusaciones que hizo Maduro en su contra

El exgobernador del estado Táchira y dirigente opositor, César Pérez Vivas, condenó las acusaciones que hizo Nicolás Maduro en su contra sobre «organizar» a terroristas.

“Señor Nicolás Maduro, rechazo categóricamente sus acusaciones. Más bien lo señalo a usted de ser la cabeza de un movimiento de violencia contra nosotros los venezolanos de bien que no nos prestamos para lavarle la cara con sus fraudes electorales, mediante los cuales pretenden perpetuarse en el poder”, dijo en un video a través de su cuenta de X.

Asimismo, expresó que Nicolás Maduro «recurre a la calumnia, a la agresión y a la amenaza para descalificar a quienes dan la cara exigiendo el respeto a la soberanía popular».

Hoy #6Ago el Dictador Nicolás Maduro emitió una serie de calumnias en mi contra. A continuación, nuestra respuesta. pic.twitter.com/h5hXsfQ7B8 — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) August 7, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIOSDADO CABELLO DICE QUE HABÍA PLANES TERRORISTAS EN PLAZA VENEZUELA, DETUVIERON A IMPLICADOS

De igual forma, Pérez Vivas acusó al líder del Partido Socialista Unido de Venezuela de irrespetar la voluntad del pueblo el pasado 28 de julio de 2024.

«Ahora, luego de que tú te robaste las elecciones presidenciales, desconociste el voto ciudadano, entonces sales a acusarnos a quienes hemos mantenido firme esta postura», comentó.

«Ustedes, los que forman parte de la cúpula y de la camarilla golpista venezolana, aparecieron en la escena pública de nuestro país a través de un acto de sangre. Ustedes no son dirigentes forjados en las luchas populares, en la organización social del pueblo, en el mundo académico, en el mundo obrero, no, ustedes aparecen en la vida política por la vía del terrorismo, de la violencia», dijo.

LO QUE HABÍA DICHO MADURO DE PÉREZ VIVAS

Nicolás Maduro acusó a César Pérez Vivas, de organizar «núcleos terroristas» en el país.

En ese sentido, acotó que el objetivo sería «poner bombas y matar gente».

«Pérez Vivas se fue al fascismo radical y criminal lamentablemente», acotó en el Consejo Federal de Gobierno.