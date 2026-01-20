«No puedo guardar silencio»: Periodista Carlos Julio Rojas habló tras su excarcelación y pidió libertad para presos políticos

El periodista Carlos Julio Rojas alzó la voz por los presos políticos que aún siguen en El Helicoide a pesar de las liberaciones anunciadas por el gobierno.

«Luego de casi dos años preso en El Helicoide es un deber dar las gracias, primeramente al gremio de periodistas que levantó la voz, no solo por mí, sino por las decenas de periodistas que estuvieron presos en estos meses. También debo dar las gracias a las organizaciones de derechos humanos, a los defensores que sin miedo pidieron la libertad de los presos políticos», dijo en un mensaje divulgado en redes sociales.

«También debo dar las gracias y no me puedo olvidar de mis vecinos de Caracas con quienes he luchado durante años por mejor calidad de vida», añadió.

No obstante, exhortó a las autoridades a seguir con las liberaciones. «No puedo guardar silencio porque aún quedan centenares de presos políticos y especialmente tres defensores de derechos humanos: Javier Tarazona, Kennedy Tejeda y mi hermano Eduardo Torres, quien además de ser un compañero de lucha es mi abogado».

¡Tras casi dos años preso! Periodista Carlos Julio Rojas @CarlosJRojas13 rompe el silencio clamando por la #libertad de defensores #DDHH y demás #presospolíticos en #Venezuela pic.twitter.com/PqSec3BcZg — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) January 20, 2026

«Por eso, pedimos la libertad de mis hermanos y compañeros del Helicoide y del resto de centros de reclusión donde hay presos políticos», indicó.

«Para que se dé la libertad y democracia en Venezuela es necesario la libertad de todos los presos políticos, reconciliación y democracia», concluyó.