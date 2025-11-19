«No nos vamos a rendir»: Delcy Rodríguez dice que el país sigue «bajo amenaza de una potencia militar»

La vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló este miércoles que Venezuela sigue «bajo amenaza» en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

«Venezuela está bajo amenaza de una potencia militar que le declaró la guerra al planeta, no le bastó con el nivel de destrucción ecológico con un modelo productivo que fue socavando las cuencas, mares, erosionando las tierra, destruyendo bosques (…) y ahora necesitan mucha energía y el petróleo y el gas de Venezuela», dijo.

Durante el Congreso Nacional Vanguardia Estudiantil, sostuvo que los ataques de Estados Unidos no son nuevos. «Hay documentos oficiales del gobierno de EEUU diciendo que las reservas de Venezuela son estratégicas para EEUU y para su desarrollo; y nos declararon desde entonces como un objetivo geopolítico», comentó.

#19Nov | La vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló este miércoles que Venezuela sigue «bajo amenaza» en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. Más detalles: https://t.co/FuxeRBYTO5 Video: VTV pic.twitter.com/wNY1Em4Imi — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 19, 2025

Ante esto, Rodríguez expresó que en Venezuela «se han encontrado con una muralla infranqueable y todavía no se la creen como después de dos meses de una guerra psicológica y bestial el pueblo venezolano no se ha rendido».

«Ni estamos rendidos ni nos vamos a rendir, digan lo que quieran. No somos un pueblo de guerra somos un pueblo de paz», apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «EL PAÍS ESTÁ EN PAZ»: CABELLO SUPERVISÓ EL DESPLIEGUE DE SEGURIDAD EN MEDIO DE LAS TENSIONES CON EEUU

Asimismo, Delcy Rodríguez manifestó que los jóvenes «están claros» en su papel en la historia «para defender» a Venezuela.

«No tenemos dudas de que la juventud está lista», sentenció.

En ese sentido, señaló que «el poder popular cada día es más poderoso. Aquí no hay élite política, hay pueblo organizado para defender a Venezuela».