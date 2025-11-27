Venezuela

«No hay amenaza que nos atemorice ni que nos tome por sorpresa»: Maduro dice que el pueblo se ha preparado para defender el país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Maduro

Nicolás Maduro aseguró este jueves que la mayoría de los venezolanos están dispuestos a tomar las armas para defender al país en medio de las tensiones con Estados Unidos.

«Hoy decimos en Venezuela, no hay amenaza, ni agresión que atemorice a nuestro pueblo, ni que nos tome por sorpresa. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria», añadió.

Maduro acotó que «más del 94% de los venezolanos apoya los esfuerzos que se hacen y el 82% de los venezolanos dicen que están dispuestos a defender su patria sagrada con las armas en las manos».

«Desde hace 17 semanas fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Sudamérica y Venezuela, bajo falsos y extravagantes argumentos que no les cree nadie», denunció durante un discurso con motivo de los 105 años de la aviación militar.

En este sentido, destacó la preparación por parte de la Fuerza Armada Nacional ante estas amenazas. «17 semanas de guerras psicológicas, presiones inmorales que lejos de atemorizar a nuestro pueblo han despertado una fuerza de resistencia, de conciencia nacional. Demostrando una capacidad inmensa de coordinación, comando, control, comunicación y unión popular, militar, policial, que expresa el deseo de Venezuela de defender nuestro derecho a la paz y a la estabilidad».

Finalmente, expresó su confianza en salir victorioso ante cualquier conflicto.

«Si la historia lo exigiera que nos declaráramos una república en armas, otra vez la historia nos vería levantarnos con el estandarte sagrado de Miranda, de Bolívar, el amarillo, azul, rojo, las ocho estrellas radiantes y tendríamos un solo destino, la victoria de nuestra dignidad, la victoria de nuestra historia», concluyó.

 

 

