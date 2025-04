«Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos»: Capriles reafirmó su candidatura a la AN

El opositor venezolano, Henrique Capriles, defendió una vez más su participación en las elecciones del 25 de mayo como candidato a la Asamblea Nacional (AN), manifestando que no va a tirar «la toalla» ni a «resignarse».

En entrevista para el programa ‘Abriendo Puertas’ de Venevisión, el exgobernador de Miranda y excandidato presidencial invitó a seguir luchando .

«Ni vamos a tirar la toalla ni podemos resignarnos… Hay que seguir luchando por el cambio que queremos», enfatizó Capriles.

A continuación, calificó al actual Consejo Nacional Electoral como «el peor CNE» de la historia del país. Sin embargo, defendió sus razones para ir al proceso electoral pese a esa condicionante.

«Es el mismo del 28 de julio y por eso yo digo: si fuimos el 28 de julio en estas condiciones, en estas circunstancias tan difíciles, contra todos los abusos de poder, oye, persistamos. Que la voz de este pueblo se escuche», acotó Capriles.

RESPONDE A CABELLO

Capriles también habló de los recientes comentarios del ministro de Interior del Gobierno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, quien lo acusó de hacerse el «sorprendido» tras su habilitación política, cuando Capriles -dijo- la solicitó. Ante esta situación, precisó que el chavista tiene una «obsesión» hacia él.

«Típico de Diosdado. No sé por qué tiene como una obsesión personal conmigo. Él perdió la gobernación de Miranda y parece no superarlo. Si juró que jamás me habilitarían, que le pregunte a Maduro por qué lo hicieron», apuntó.

Además, Capriles negó que haya negociado con el Gobierno madurista para que se le habilitara.

«Mi habilitación no cambia mi posición. No voy a participar (en las elecciones) solo porque me inhabilitaron antes. Cuando me preguntas si negocié con el Gobierno: no negocié, pero yo creo en la negociación. El país necesita canales de diálogo», sentenció.