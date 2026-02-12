Naufragó embarcación de la ONU con seis toneladas de alimentos para indígenas warao en Delta Amacuro

Una embarcación que transportaba seis toneladas de alimentos naufragó este miércoles en el municipio Pedernales, en el estado Delta Amacuro, según informó el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (ONU).

El organismo informó en cuenta de Instagram sobre este naufragio. Además, precisó que la embarcación cargaba alimentos «como parte de su programa de comidas escolares en comunidades indígenas warao».

Andrés Rodríguez, director encargado del Programa en Venezuela, confirmó que todos los pasajeros de la embarcación sobrevivieron. «El equipo está bien y eso es lo más importante», detalló el trabajador humanitario.

«Estamos investigando conjuntamente las causas de este incidente y tomando medidas para evitar que vuelva a ocurrir», indicó el Programa de Alimentos. No hay detalles sobre las causas del naufragio o alguna hipótesis oficial.

¿QUÉ HABÍA EN LA EMBARCACIÓN?

El Programa también precisó que la embarcación trasladaba unas seis toneladas de alimentos. «Serían distribuidos a unas 200 familias y estudiantes en escuelas de acceso exclusivamente fluvial en la zona de Capure», acotó.

«Ya estamos trabajando para reponer los alimentos y asegurar que las familias reciban el apoyo lo antes posible», detalló Andrés Rodríguez. Se desconoce cuándo podrían entregar un nuevo cargamento a los locales.

La organización humanitaria también agradeció a los habitantes de la zona por apoyar a los pasajeros de la embarcación. Igualmente, aseguró que «la mayor parte de los alimentos que cayeron al río fueron recuperados».

El Programa de Alimentos cuenta con plan para abastecer alimentos a más de 200 colegios en Delta Amacuro. En su mayoría, se trata de centros educativos ubicados en comunidades warao y que son accesibles por vía fluvial.