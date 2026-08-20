Murió niña violinista que tocó en canonización de José Gregorio Hernández, esto dijo su familia

La talentosa violinista, Romina Rivera Cruz, de nueve años, quien ganó reconocimiento internacional luego de participar en el acto de canonización en el Vaticano de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, murió en el estado Portuguesa.

«Recordaremos siempre tu sonrisa, tu amor por el arte y tu brillante talento que te llevó a formar parte de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela y de la Sinfónica Regional de Portuguesa ‘José Antonio Páez’, tras haberte formado desde temprana edad en el Núcleo Acarigua-Araure», dijo El Sistema Portuguesa en un comunicado.

«Es muy duro perder a uno de los nuestros, pedimos al Todopoderoso que te reciba en sus brazos. Tu música y sensibilidad resonarán siempre en cada rincón de nuestros núcleos y en los corazones de quienes tuvimos el privilegio de verte crecer y tocar con el alma», añadió.

Asimismo, envió palabras de fuerza a su familia. «Enviamos nuestras más sentidas palabras de condolencia, fuerza y solidaridad tanto a sus familiares, amigos, profesores y compañeros de orquesta en este momento de profundo dolor».

Romina inició sus estudios musicales como violinista a los 4 años en el Núcleo Acarigua-Araure de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, donde rápidamente destacó por su talento.

En octubre de 2025 viajó a Roma como parte de la delegación venezolana para participar en eventos musicales relacionados con la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Durante el evento, interpretó un solo de violín que le dio reconocimiento internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sistema Portuguesa (@elsistemaportuguesa)

DENUNCIA DE SU MADRE

Claribeth Cruz, madre de la pequeña, acusó a los doctores por la muerte de la niña. La pequeña estuvo internada durante 10 días en el Hospital Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure, en el estado Portuguesa, por complicaciones de la fibrosis quística que padecía.

«La muerte de ella fue por falta de conocimiento médico. La atendieron distintos médicos en el Casal Ramos, que desconocían la patología y no permitieron el enlace con su neumólogo de cabecera», denunció en el medio Portuguesa Reporta.

Claribeth también arremetió contra el personal médico, al considerar que no contaban con la preparación necesaria para atender la enfermedad de Romina. «No tienen condiciones para atender pacientes con esta complejidad. Mi hija pasó a ser estudio y práctica de esos médicos que estaban ahí», dijo entre lágrimas.

«Sé que con esto no voy a recuperar a mi hija, pero también sé que, así como ella padeció estos 10 días en el hospital de Acarigua-Araure, muchos niños también lo deben haber pasado o lo pasan», concluyó.