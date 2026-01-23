Murió la madre de un preso político, exigen su liberación para que asista al funeral

La familia de Kevin José Orozco Salas, un joven preso político que lleva detenido desde mediados de 2024, exigió su liberación inmediata para que pueda asistir al funeral de su madre, fallecida el miércoles, 21 de enero.

Kevin fue detenido el 30 de julio, en medio de las manifestaciones postelectorales en el estado Miranda. Su madre, Yarelys Mayerlin Salas Piñero, de 58 años, estuvo por más de un año exigiendo la libertad de su hijo.

Los familiares de Kevin hablaron con el medio regional El Tequeño y confirmaron la muerte de su madre. Yarelys sufrió un infarto al miocardio a las 10:15 de la noche del 21 de enero, en medio de la preocupación por el estado de su hijo.

Tras esta tragedia, la familia de Kevin pide un gesto humanitario de parte de las autoridades. Ahora esperan que el joven de 25 años pueda salir de los calabozos y despedirse de su madre.

EL CASO DE KEVIN

Kevin es oriundo del sector Garabato Pozo de Rosas, en San Pedro de los Altos, municipio Guaicaipuro. Sus allegados aseguran que se encuentra encarcelado como preso político, aunque no hay detalles sobre el lugar de reclusión.

Activistas y organizaciones de derechos humanos compartieron en redes sociales su caso. Como hizo la familia de Kevin, piden a las autoridades un acto de humanidad para que el joven pueda asistir al funeral.

El caso de Kevin no es aislado. Aunque excarcelaron a unos 160 presos políticos en las últimas semanas, distintas ONG alertan que todavía hay cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos.