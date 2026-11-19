La muerte de Fabio Hernández, un reconocido ciclista de 76 años, ha despertado un llamado de justicia en Barinas. Sus familiares y compañeros del gremio deportivo piden que el caso sea investigado con todo el rigor de la ley y que no quede impune.

Hernández perdió la vida tras ser arrollado mientras transitaba por la avenida Intercomunal Barinas-Barinitas. De acuerdo con la denuncia de sus allegados, el conductor involucrado se habría dado a la fuga después del impacto, dejando a la víctima sin recibir auxilio de su parte.

Esta circunstancia ha incrementado la indignación de familiares, amigos y ciclistas, quienes temen que el responsable pueda recuperar su libertad mediante alguna medida judicial mientras avanza el proceso.

EXIGEN AL MINISTERIO PÚBLICO ACTUAR CON FIRMEZA

En un video de denuncia que circula por las redes sociales, los familiares de Hernández solicitan al Ministerio Público y a los tribunales competentes actuar con firmeza, esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes, tomando en consideración la presunta huida del conductor y la falta de asistencia a la víctima.

“Quien atropella, huye y abandona a un ciudadano ejemplar no puede quedar en la calle. ¡Justicia para Fabio Hernández y respeto a la vida de nuestros ciclistas!”, expresaron sus familiares.

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Por su parte, el gremio deportivo también busca que esta tragedia impulse cambios en materia de seguridad vial. Entre sus propuestas figura la creación de una ordenanza que lleve el nombre del deportista, con medidas de protección para quienes practican ciclismo de ruta, mayor vigilancia en la Intercomunal Barinas-Barinitas y sanciones frente a la conducción imprudente.

Para sus seres queridos, la pérdida de Fabio Hernández no puede convertirse en una cifra más de las tragedias viales. Insisten en que el caso debe avanzar con transparencia, y que se garantice una respuesta judicial acorde con la gravedad de lo ocurrido.