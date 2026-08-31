Monitorean avance de tres ondas tropicales en el país: este es el reporte para las próximas horas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este lunes, 31 de agosto, que mantiene bajo seguimiento tres ondas tropicales activas en la cuenca del Atlántico y el Caribe, según su más reciente análisis.
De acuerdo con el reporte oficial, en la presente temporada se han formado 46 ondas tropicales, de las cuales 40 ya han ingresado a Venezuela. La más reciente lo hizo el pasado domingo, 30 de agosto.
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Entre los sistemas monitoreados, la Onda Tropical N° 43 se desplaza al norte de Panamá como remanente de la Tormenta Tropical Dolly, cerca de los 78°W al sur de 18°N, a una velocidad de 15 km/h.
La Onda Tropical N° 45, por su parte, se ubica sobre el Atlántico Central Tropical, cerca de los 48°W al sur de 20°N, también con desplazamiento de 15 km/h, y se estima que llegue a la Guayana Esequiba entre el miércoles 2 y el jueves 3 de septiembre.
La tercera, la Onda Tropical N° 46, se encuentra al oeste de las islas de Cabo Verde, cerca de los 28°W al sur de 20°N, avanzando a 15 km/h, con llegada prevista a la Guayana Esequiba entre el domingo 6 y el lunes 7 de septiembre.
#31Ago #INAMEHInforma *Seguimiento de Ondas Tropicales* pic.twitter.com/AfD0Xyg6vh
— INAMEH (@INAMEH) August 31, 2026
LLUVIAS PARA LAS PRÓXIMAS HORAS
En su reporte meteorológico para la tarde y noche de este 31 de agosto, el Inameh prevé para el lapso entre las 6:00 de la tarde y la medianoche la formación de mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en Bolívar y Amazonas (región Guayana); el nororiente, la región central y Guárico; Barinas y Apure (Llanos Occidentales); y Los Andes y el estado Zulia.
El resto del país se mantendrá con nubosidad parcial. Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades en zonas vulnerables o cercanas a cauces de ríos a mantenerse informadas a través de los canales oficiales de Protección Civil y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
#31Ago #INAMEHInforma *Situación General, próximas seis horas 18:00-24:00 HLV*: Se estima formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en zonas de *Bolívar, Amazonas, Nororiente, Región Central, Guárico, pic.twitter.com/m02KblZJCJ
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