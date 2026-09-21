Momento mágico: Pescador grabó encuentro con ballenas piloto en las costas de La Guaira

Pescadores de La Guaira experimentaron un momento mágico durante este domingo al avistar a un grupo de ballenas piloto (Globicephala) mientras se encontraban cubriendo su jornada diaria.

«El mar de La Guaira nunca deja de sorprender está vez con la presencia de un numeroso grupo de ballenas piloto o también llamadas ‘Calderónes'», comentó el pescador José Linares, quien compartió el emotivo encuentro en sus redes sociales.

«Cabe destacar que la ballena piloto es en realidad un delfín oceánico de gran tamaño, siendo el segundo más grande de su familia después de la orca», explicó.

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En este sentido, destacó que los adultos pueden medir entre 3.6 y 7.6 metros de longitud y pueden pesar entre 1 y 3.5 toneladas, siendo los machos notablemente más grandes que las hembras.

«Como dato curioso su nombre común proviene de la antigua creencia de que las manadas las guiaba un líder o ‘piloto'», continuó.

En el video se puede apreciar la emoción de los pescadores al ver que estaban rodeados por estas ballenas en altamar. «Aquí tengo estas también, mira ve aquí tenemos los calderones», comentó uno.