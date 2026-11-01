Misterio en Zulia: Barco ‘fantasma’ encalló en costas de la Guajira venezolana, esto es lo que se sabe

Habitantes y pescadores de la Guajira venezolana reportaron el avistamiento e ingreso a la orilla de un barco sin tripulación en las playas de Paraguaipoa, municipio Guajira del estado Zulia.

La presencia del navío fantasma generó alarma y curiosidad entre las personas de la zona. En este sentido, destacaron que se trataría de un barco evidentemente abandonado y en muy mal estado que habría llegado allí arrastrado por la marea.

Los locales creen que se habrá soltado del sitio en el que lo tenían amarrado. El barco tiene 23 metros de largo y seis de ancho, es de tipo pesquero artesanal y lleva las siglas YYP-7903. Según los datos de registro, está inscrito en la Capitanía de Puerto de Las Piedras, estado Falcón con el nombre de La Lupita.

🇻🇪🚢🚨 ZULIA | Inusual hallazgo: Embarcación no tripulada encalla en las costas de Paraguaipoa. ​PARAGUAIPOA (ZULIA, VENEZUELA) — Habitantes y pescadores de la Guajira venezolana reportaron el avistamiento e ingreso a la orilla de un barco sin tripulación en las playas de Paraguaipoa, municipio Guajira. La presencia de la navío fantasma en aguas territoriales ha generado alarma entre las comunidades locales, mientras se espera la llegada de comisiones de la Armada Bolivariana y cuerpos de seguridad para la inspección e investigación del origen del buque. 🇻🇪🚢🚨 #Paraguaipoa #Zulia #Guajira #Venezuela #Maracaibo UltimaHora. 📹 Tele Guajira — Capital Prensa (@capital_prensa) October 31, 2026

Además, trascendió que ya dieron aviso a las autoridades locales y se espera la llegada de comisiones de la Armada Bolivariana y cuerpos de seguridad para la inspección e investigación del origen del buque.

El arribo del barco convirtió la playa en un concurrido punto de concentración popular. Decenas de pobladores acudieron al lugar para constatar de cerca el estado de la nave y registrar fotografías junto a la estructura metálica.

Más sobre el Barco Fantasma en la Guaira zuliana https://t.co/CCwwvdztfr — Federico Alves, Econ. (@federicoalves) November 1, 2026

Sin embargo, con el transcurrir de las horas, la curiosidad dio paso al vandalismo y saqueo. Grupos de personas comenzaron a abordar la cubierta y los compartimentos internos provistos de herramientas manuales como mandarrias y martillos, extrayendo piezas de hierro, cables, metales sueltos y partes mecánicas para llevárselos del sitio.

Hasta el momento, se desconoce cómo llegó la embarcación a las costas de la Guajira en esas condiciones de abandono.