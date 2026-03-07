Ministro de Energía Eléctrica estimó que racionamientos en el Zulia podrían disminuir a partir de esta fecha

El ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, estima que después del próximo 19 de marzo podrían disminuir los racionamientos en el Zulia, fecha en que culminarían los trabajos en la Línea 1 Tablazo–Cuatricentenario, ubicada en el municipio Maracaibo, que aportaría hasta 100 megavatios más de transmisión para la entidad occidental.

Dicha línea es la que alimenta a Maracaibo y a otros ocho municipios con la energía que se produce en la central hidroeléctrica de Guri.

«Estos trabajos terminan el 19 de marzo y nos va a permitir transmitir entre 80 y 100 megavatios más de potencia, lo que nos va a permitir solucionar parte del problema en la Costa Occidental del Lago. Vamos a ver cuando entre en funcionamiento, cómo nos va a ayudar», dijo este sábado el ministro a los medios de comunicación durante un recorrido por la capital zuliana, que incluyó aguas del Lago de Maracaibo.

“Trabajo importantísimo que se está ejecutando en estas torres, que producto de la corrosión tenían deterioro”, agregó Márquez, quien se encontraba en compañía de trabajadores del sector eléctrico.

DEMANDA TRIPLICA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

Asimismo, precisó que en el Zulia se generan entre 600 y 650 megavatios para una demanda que está entre los 2.000 y 2.100 Mw, por lo que el déficit debe ser suministrado por las centrales hidroeléctricas de Guayana, estado Bolívar.

Márquez dijo que tienen proyectos en marcha para aumentar la generación local, como la unidad 1 de la planta Termozulia, que podría producir 150 Mw; y la instalación de entre 60 y 70 hectáreas de paneles solares en Machango, que tiene previsto inaugurar en tres meses.

Adelantó que Corpoelec también trabaja en la recuperación de la unidad 6 de Planta Centro, en Carabobo, para la producción de 600 Mw, lo que también podría, a su juicio, ayudar a estabilizar el servicio eléctrico en la región zuliana.

Por último, hizo un llamado a la población a hacer uso consciente de la energía eléctrica. «El llamado es a la conciencia, a hacer uso eficiente de la energía, a ayudarnos, a hacer ese uso sea racional para que la energía pueda llegar a toda la población zuliana», concluyó Márquez.