Ministra de Salud anunció el nombre del nuevo presidente del IVSS

El Gobierno de Delcy Rodríguez continúa haciendo cambios a lo interno y, en esta ocasión, ha decidido nombrar al Dr. Carlos Alvarado como nuevo presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, fue la encargada de hacer la designación, según una publicación del Ministerio de Salud.

Carlos Alvarado es un médico cirujano y fue el ministro de la Salud que enfrentó «de manera exitosa» los embates de la pandemia de la Covid-19. Asimismo, estuvo al frente de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, según una publicación en Instagram.

El Dr. Alvarado reemplaza así a Magaly Gutiérrez, quien ostentaba la presidencia del IVSS

«El gobierno venezolano agradece a la abogada Magaly Gutiérrez, su labor esmerada al frente del IVSS. Y felicita a su clase obrera, profesionales y técnicos por su compromiso permanente con el derecho a la salud del pueblo venezolano», señaló la cartera.

OTROS CAMBIOS ANUNCIADOS POR DELCY RODRÍGUEZ

El pasado miércoles, Delcy Rodríguez anunció otros cambios en su gabinete ministerial como parte de la reestructuración del gobierno.

«Hoy nace el Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética, instancia que dependerá del Consejo de Vicepresidentes y estará bajo la conducción de la ministra Gabriela Jiménez quien, junto a los científicos y expertos del país, pondrá su amplio conocimiento al servicio de la protección cibernética de Venezuela», dijo Rodríguez a través de su cuenta de X (Twitter).

Poco después de este anuncio designó como vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud a Isabel Iturria, médico venezolana magna cum laude por la UCV y científica, directora del Hospital Cardiológico Infantil desde su fundación, internista y especialista en salud pública.

«Con su amplia experiencia, profesionalismo y capacidad de gestión, impulsará las políticas científicas, de salud y ecología orientadas al bienestar de nuestro pueblo», acotó Rodríguez.