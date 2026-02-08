«Mi mamá ama ser famosa»: Habló la hija de la mujer que apareció en polémico video con Jorge Rodríguez

La hija de María Malavé, mujer que aparece en un polémico video abrazando a Jorge Rodríguez a las afueras de Zona 7, habló este sábado para dar detalles del por qué su madre se encontraba en ese lugar a pesar de no ser familiar de ningún preso político.

La joven, quien se identificó como Maryovy Arias, aseguró que el metraje fue «malinterpretado», pues indicó que su madre, nunca afirmó que tenía algún allegado privado de libertad, ni en ese ni en ningún centro de reclusión.

«Mi mamá ama ser famosa, le encanta la atención. Que ame ser famosa no quiere decir que sea una delincuente, y tampoco que es mamá de una delincuente, porque tiene una sola hija que soy yo», dijo Arias en un video difundido en las redes sociales.

«Todos los que me conocen saben de dónde vengo y cuánto he trabajado. Lo que están diciendo es mentira», insistió.

En este sentido, rechazó las acusaciones que también circularon en redes tras el polémico abrazo, y advirtió que la situación se viralizó, a su juicio, por «gente que busca vistas en internet».

Por último, reiteró que las imágenes se sacaron de contexto, al tiempo que aseguró que su madre estaba allí cuando llegó Jorge Rodríguez, negando la tesis de que todo haya sido una farsa.

MALAVÉ REAPARECIÓ ESTE SÁBADO EN ZONA 7 Y ASÍ REACCIONARON LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Malavé regresó este sábado a Zona 7, en Boleita, desde donde admitió que era mentira que tenía un hijo preso, luego de que la confrontaron las personas que sí tienen familiares detenidos en ese centro de reclusión.

«No, yo no tengo ningún hijo preso», dijo la señora en un video donde se ve al resto de madres increpándola. «Fue alguien que estaba detrás de mí», intentó defenderse; sin embargo los presentes le solicitaron que se retirara del sitio.