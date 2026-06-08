«Mi candidatura no fue impuesta»: Rosa Cucunuba exige que se respete el cronograma electoral en la UCV

Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) exigieron que se respete la fecha para las elecciones dentro de la casa de estudio que estaba prevista para el 26 de junio.

La candidata a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, Rosa Cucunuba, aseguró durante una entrevista con Caraota Digital que los estudiantes y el movimiento estudiantil «se mantienen defendiendo esa postura».

«Exigimos que se respete el cronograma electoral el cual fue aprobado por la comisión electoral y ratificado por el consejo universitario. Los estudiantes hemos estado realizando distintas actividades en torno a ejercer presión», dijo.

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En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades universitarias. «Hagan todo lo que esté en sus manos para sostener este proceso electoral en la fecha en la que fue indicado y con el cronograma que fue aprobado», apuntó.

Ante esta situación, envió un mensaje a los estudiantes de la casa de estudio.

«No dejen de participar y de elegir la opción con la que se sientan identificados, sea cual sea la plancha que gane créanme que van a estar bien representados en la universidad, porque todos amamos nuestra casa de estudio y estamos comprometidos. La plancha que gane también va a dar la cara por el país al igual que la otra porque después del 26 nos vamos a dar la mano para trabajar en conjunto en una gestión para la universidad y fuera de la universidad», comentó.

Al ser consultada sobre si considera que puede ocurrir una división en el movimiento estudiantil, Cucunuba respondió: «Puede existir posiciones distintas y más en una dinámica electoral, pero de eso se trata la democracia. Se trata de que existan posturas distintas y que podamos convivir en un mismo espacio», dijo.

SU CANDIDATURA NO FUE IMPUESTA

Un grupo de Renovamos UCV denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral rechazando la candidatura de Rosa Cucunuba. Incluso indicó que la postulación habría sido impuesta mediante «mecanismos de coacción política». Con respecto a esto, la joven estudiante aclaró que su postulación no fue forzada.

«Mi candidatura fue una sugerencia precisamente de personas que se ven representadas en mí. Y yo asumí esta responsabilidad con mucha humildad, la frente en alto y con la mano en el corazón. Es por eso que hoy soy candidata a la presidencia de la federación. Esto no es el resultado de una candidatura impuesta. Además las personas que nos han acompañado desde el día uno saben que no somos así. Todas las aspiraciones son legítimas dentro de la universidad», sentenció.

Asimismo, afirmó que están trabajando en propuestas muy buenas para los estudiantes de la UCV.

«La verdad es que la realidad de la universidad está bastante complicada porque no se escapa de la realidad del país. Y estamos haciendo propuestas muy buenas para las becas de los estudiantes. Entendiendo que la beca que hoy por hoy se recibe está por debajo de los $5 al cambio y se recibe por el sistema Patria. Estamos trabajando también en propuestas para el comedor y el transporte de la universidad. Todo es por el bien de nuestra casa de estudio», aseguró.