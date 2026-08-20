Metro de Caracas evalúa medidas de ahorro energértico ante fenómeno «Súper El Niño»

La directiva del Metro de Caracas evaluó junto al Ministerio de Energía Eléctrica la posibilidad de aplicar medidas de ahorro energético en el sistema debido al fenómeno climático El Niño en su fase muy fuerte, o como se le llama popularmente, un «Súper El Niño».

A través de redes sociales se precisó que la viceministra de Energía Eléctrica, Tania Masea, y el presidente del Metro de Caracas, el ingeniero Yoel Amaya, junto a directivos de ambas instituciones, sostuvieron una mesa de trabajo para evaluar la aplicación del Plan de Ahorro Energético en el sistema de transporte multimodal.

«Durante el encuentro, las autoridades coordinaron estrategias orientadas al uso eficiente de la energía eléctrica, asegurando la continuidad, calidad y operatividad del servicio en beneficio de la población caraqueña», se apuntó.

PLAN AHORRO ENERGÉTICO

A principios de mes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la puesta en marcha de un plan para ahorrar agua y energía, luego de los «efectos de los terremotos sobre las plantas generadoras», y ante la previsión de El Niño.

«Hemos sostenido una reunión con los gobernadores del país, el equipo de gobierno, con el Estado Mayor eléctrico, para hacer balance del posterremoto en relación con el sistema eléctrico. Tuvimos afectaciones en torres eléctricas en la línea planta Centro— Yaracuy, en líneas de transmisión, y la afectación más importante se dio en la planta termoeléctrica Termocarabobo que brindaba al Sistema Eléctrico Nacional 600 megavatios», dijo Rodríguez.

«Las fluctuaciones que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días, están relacionadas directamente a la pérdida importante de esos 600 megavatios, que hoy me complace decir que ya hemos recuperado el 50% y en las próximas semanas estaremos en proceso de recuperación plena», añadió la mandataria.

Asimismo, advirtió sobre el fenómeno climatológico. «Pero hay algo que hemos estado conversando con los gobernadores del país, que es la emergencia climática que vive el planeta y que ya se pronostica lo que llaman el Súper El Niño. Se refiere a periodos climatológicos de mucha sequía donde las temperaturas incrementan pronunciadamente, se reducen los periodos de lluvia, las fuentes hídricas», comentó.

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CENTROS COMERCIALES

Desde entonces, en los estados del interior se aplica el plan de ahorro energético, con cortes de al menos cinco horas, según reportes de los usuarios.

Además, el Estado ha reducido su jornada laboral hasta las 12:00 del mediodía. Igualmente, los centros comerciales se sumaron a la iniciativa y, en ese sentido, Freddy Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), destacó que este racionamiento no es nada nuevo.

Cohen resaltó que, por primera vez, los centros comerciales de Caracas fueron incluidos en el cronograma de racionamiento.

«Estamos aplicando en Caracas, que es por primera vez que la capital entra en un bloque de ahorro energético y estamos colaborando desde 12:00 a 4:00 de la tarde y después de 6:00 a 10:00 de la noche», detalló.

No obstante, aclaró que la reducción del consumo eléctrico no es una práctica nueva para el sector, sino que se aplica desde 2009, con centros comerciales que asumen la generación parcial o total de la energía que consumen mediante plantas eléctricas y medidas de ahorro.