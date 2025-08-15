Metro de Caracas anunció el lanzamiento de su app para la gestión de la tarjeta SUVE, estas serán sus funcionalidades

El Metro de Caracas anunció el lanzamiento de la aplicación móvil SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico) que tiene como objetivo facilitar la gestión de todos los procesos relacionados con la tarjeta de viaje de los usuarios.

De acuerdo con una publicación compartida por el Metro en su Instagram, se trata de «una herramienta diseñada para facilitar la experiencia de viaje».

«Esta iniciativa, enmarcada en los esfuerzos por optimizar los servicios, permite a los ciudadanos gestionar su tarjeta de viaje de manera digital, rápida y segura», indicó el sistema de transporte.

«La App SUVE, disponible para descarga en la Play Store, se convierte en la aliada perfecta para los usuarios, a través de ella, los pasajeros pueden consultar su saldo en tiempo real, recargar su tarjeta SUVE utilizando diversos métodos de pago y revisar el historial de sus transacciones, todo desde la comodidad de sus dispositivos móviles», explicó.

En este sentido, señaló que gracias a la app buscan garantizar una movilidad más fluida y sin contratiempos.

«Busca no solo mejorar la operatividad del sistema de transporte, sino también empoderar a los usuarios, brindándoles el control total sobre sus viajes. Esta herramienta se suma a las políticas de digitalización del país, demostrando que Venezuela avanza hacia un futuro más conectado y eficiente», concluyó el Metro de Caracas.