El Metro de Caracas anunció que este martes prestará servicio comercial en un horario especial debido al juego entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

En ese sentido, señaló que el horario extendido será desde las 11:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. del miércoles.

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EL OPERATIVO EN EL METRO DE CARACAS

Según el comunicado oficial del sistema subterráneo, el embarque de los pasajeros durante esta jornada nocturna se realizará exclusivamente a través de la estación La Rinconada.

Por su parte, el resto de las estaciones que conforman la red comercial permanecerán habilitadas únicamente para el desembarque de los usuarios mediante la puerta de servicio.

Asimismo, la institución explicó que se contará con el resguardo conjunto de la Guardia Patrimonial, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para garantizar la protección de los usuarios durante todo el trayecto.