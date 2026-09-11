Mesa de Diálogo Social regresa la próxima semana: Tocarán el tema de los sueldos

La Mesa de Diálogo Social definirá la próxima semana una metodología para acelerar la recuperación salarial de los trabajadores venezolanos, según informó Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela y miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, León hizo un repaso de las distintas crisis que ha enfrentado la economía venezolana en los últimos años y de su impacto directo sobre la clase trabajadora, que según explicó perdió buena parte de sus derechos adquiridos.

La dirigente sindical sostuvo que los trabajadores perdieron «todas las conquistas laborales», aunque subrayó que se han alcanzado «pequeñas victorias» que actualmente permiten a la «clase trabajadora» contar con un ingreso real, «aunque no es suficiente».

La representante sindical también se refirió a la inestabilidad política, como uno de los principales obstáculos, para consolidar los avances logrados en las mesas de negociación.

Según explicó, cada retroceso obligó a retomar discusiones que ya se daban por superadas. «Esa incertidumbre hace que cuando estamos en mesa debatiendo posibles métodos o formas de recuperación y viene otra crisis política, volvemos hacia atrás y no podemos lograr lo que hemos alcanzado», añadió.

Al hacer un balance de lo conseguido hasta ahora, León distinguió entre la recuperación del ingreso y la de otros beneficios laborales que todavía permanecen rezagados frente a los niveles previos a la crisis.

«Sí hemos recuperado un poco el ingreso real», pero «no las incidencias en los beneficios en los contratos colectivos o los beneficios de prestaciones sociales, de vacaciones, de aguinaldos», acotó.

¿QUÉ SE DISCUTE ACTUALMENTE?

La dirigente detalló que la Mesa de Diálogo Social discute actualmente puntos como el aguinaldo, las vacaciones, los contratos colectivos y las tablas salariales, y adelantó que la próxima semana quedará establecida la metodología para que «tenga resultados rápidos esa situación de recuperación del salario».

En ese sentido, señaló: «Estamos viendo alternativas sin perder el derecho para poder, así como las empresas reclaman su productividad, nosotros reclamamos nuestra capacidad de ahorro y nuestra garantía para la vejez».

León advirtió además sobre el desequilibrio entre la fuerza laboral activa y la jubilada en el sector público, al indicar que «son más de seis millones y la fuerza de trabajo (activa) no llega a tres millones en el sector público».