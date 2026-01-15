Venezuela

Memoria y cuenta: Delcy Rodríguez presentó reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos ante la Asamblea Nacional

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propuso este jueves una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, buscando afianzar nuevos modelos de inversión en el sector petrolero y gasífero.

Rodríguez visitó este 15 de enero el Palacio Legislativo y presentó el mensaje anual a la nación. Dos semanas luego de la captura de Nicolás Maduro, la actual mandataria destacó los resultados del «nuevo modelo Chevron».

La mandataria también señaló los contratos de participación productiva (CPP), con el que se consiguieron inversiones de unos 900 millones de dólares en 2025. Ahora Rodríguez busca incorporar este modelo a la Ley de Hidrocarburos.

«Quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos en la Ley Antibloqueo y sean blindados», añadió Rodríguez.

Para la presidenta, esta reforma permitirá que las inversiones lleguen a otros campos del sector hidrocarburos o dónde no hay infraestructura. «Pido la aprobación de esta reforma parcial», añadió.

RODRÍGUEZ A LA OPOSICIÓN

Por otra parte, Rodríguez destacó el proceso de excarcelación de presos políticos y pidió a la oposición rectificar. «El pueblo venezolano pide de nosotros un comportamiento de estadista bolivariano, de comprender esta historia», afirmó.

«Hemos tendido nuestras manos y el chavismo cuando tiene que rectificar, rectificar. Pido lo mismo de la oposición venezolana más cercana del extremismo o más democrática. No lo pido desde mi autoridad, lo pido como venezolana», indicó Rodríguez.

La presidenta aseguró que las excarcelaciones se dieron para promover la convivencia en el país. En ese sentido, aseguró que los presos políticos estuvieron involucrados en «actos delictivos contra el orden constitucional, de odio, violencia e intolerancia», sentenció.

Rodríguez brindó el mensaje anual a la nación un día después de tener una llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que las autoridades interinas de Venezuela están colaborando con la Casa Blanca.

