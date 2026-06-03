Venezuela

«Me siento vulnerado»: Hermano de Víctor Hugo Quero rompió el silencio tras comunicado del Ministerio Público

Angel David Quintero
Angel David Quintero
5 Min de Lectura
Quero

Gabriel Quero Navas rechazó la manera en que el Ministerio Público divulgó información con respecto al caso de su hermano Víctor Quero Navas cuando todavía hay un proceso de investigación en curso.

Durante una rueda de prensa, señaló que el comunicado se divulgó poco después de reunirse con el fiscal. En este sentido, denunció que no había terminado de leer la autopsia cuando ya «youtubers y tiktokers» estaban divulgándola.

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«¿Pero cómo? Yo estoy en un recinto de la fiscalía en una oficina sin ventanas, con el teléfono en modo avión para que no se filtre información y al salir del recinto me dicen ‘¿qué piensas del comunicado?'», indicó.

«¿Cómo parte de ese expediente es de dominio público si no es concluyente? Me pregunto yo, un mortal de a pie. Entonces ¿Eso es la respuesta definitiva de la conclusión del caso de Víctor Hugo Quero Navas?», cuestionó.

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En esta línea rechazó cómo se está manejando todo. «El informe oficial del Ministerio Público no está sellado, ni firmado por nadie».

«Lo que no se puede y no se debe es divulgar y poner al escarnio público una impresión, una medida, una palabra, una frase, dentro de la investigación que comprometa la realidad del contexto informativo. Descontextualizar una palabra, ‘ese, aquel que estuvo privado de libertad’ No, llámelo por nombre y apellido ‘El preso’ No, dale la clasificación que obtiene en la designación legal, estaba en un proceso, una investigación en curso que conlleva a la presunción de un delito. Yo no soy abogado señores. Si un ciudadano de a pie tiene la capacidad de comprender la realidad, de apagarse a la Constitución, a las leyes, ¿Cómo tú vas a desconocer la naturaleza? Hay ley y hay fiscales cuyo objeto es hacer cumplir la ley», aseveró.

Asimismo, admitió que no tiene información sobre qué seguirá después de este comunicado. «Es la fiscalía que debe honrar que debió hacerse, cómo se debió hacer, qué no se hizo y quién no lo hizo, no soy yo».

«Nuestro interés es que se tenga una respuesta cierta, concreta, ética y respetuosa al procedimiento. No podemos llevarnos por especulaciones, tenemos que esperar una investigación bien hecha, una conclusión bien hecha y una respuesta objetiva y ética de un trabajo», afirmó.

«No soy patólogo, no puedo comprender las imágenes que representan las partes internas de quien fue mi hermano. No era un perro, yo considero que eso merece un respeto», expresó.

Para finalizar, reiteró su descontento por toda esta situación. «Yo me siento afectado y vulnerado con esta situación», concluyó.

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