«Lacava me arrastró también»: Delcy Rodríguez habló de su video viral bailando en Carabobo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció este miércoles sobre el video viral de ella bailando en el estado Carabobo junto al gobernador Rafael Lacava.

«Ayer estaba celebrando con la comuna, Lacava bailó como un loco y bueno me arrastró también, qué te puedo decir, faltó la coreografía que iban a hacer Héctor y Diosdado», comentó.

Y es que en redes sociales diversos políticos venezolanos criticaron que Rodríguez bailara en el acto en Carabobo.

«El asunto es que se ven a la defensiva. Una acción reactiva. Pierden rapidito el sentido del humor. ‘El que pega primero pega dos veces’, cuando pega y cuando el otro reacciona a la defensiva. El ‘factor entusiasmo’ dice más que cualquier gentío. Entrar en negación no es sensato. Mi mamá me decía: ‘Quédate quieto. Aprende a velar al muerto aunque sea 24 horas’. Sigue tu agenda, relájese. Juega gol, pasea a tu perro. Réstale importancia. Respira y por sobre todo, cuida que el que tienes atrás no te opaque con sus monerías. ¿Quién los asesora? El show debe continuar», indicó el dirigente Juan Barreto.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Henrique Capriles, tildó de «show» lo ocurrido con Delcy Rodríguez en Carabobo.

«El show y malo. Se les va a acabar la manguangua, incluyendo a alias Drácula», dijo.