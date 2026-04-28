Venezuela

Más de 600 presos de la cárcel de Yare III fueron trasladados «arbitrariamente», denuncia OVP

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
La grave denuncia de los familiares de los presos políticos detenidos en Yare II, exigen investigación del MP
Foto: Archivo

Las autoridades nacionales trasladaron «arbitrariamente» a más de 600 presos de la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, luego de que una masacre dejara cinco muertos la semana pasada, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

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La ONG informó en sus redes sociales sobre los trasladados de los presos. Aparentemente, los privados de libertad fueron llevados a distintos centros de reclusión en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Lara.

De acuerdo al OVP, se trata de una «evidente maniobra para borrar evidencias y obstaculizar cualquier investigación» sobre los hechos que se dieron el pasado lunes, cuando cinco presos murieron en un supuesto motín.

«A una semana de los hechos, las cinco muertes registradas siguen sin esclarecerse. En tanto, el silencio del Ministerio de Servicios Penitenciarios persiste, mientras el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo omiten su deber de actuar», indicó el OVP.

OVP EXIGE INFORMACIÓN

La ONG subrayó que, hasta el momento de la denuncia, las autoridades no brindaron detalles sobre los presos trasladados. Este escenario ha aumentado la angustia de los familiares que se mantienen a las afueras de la cárcel Yare III, según el OVP.

«Hasta ahora no existe un listado oficial de los trasladados, solo algunos reclusos han logrado comunicarse con sus familiares para informar su ubicación, mientras que muchos otros permanecen desaparecidos dentro del sistema penitenciario», acotó.

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Los traslados también afectarán a los familiares de los presos, quienes deben recorrer «cientos de kilómetros» para ver a sus seres queridos. A esto se suman los «costos de traslado, alimentación y estadía».

Las autoridades afirmaron que los hechos violentos se debieron a un motín, mientras que el Ministerio Público avanza en una investigación. El OVP afirmó que han documentado lo ocurrido en la cárcel y entregará la información a «instancias internacionales».

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