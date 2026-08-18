Más de 400 bachilleres se graduaron con promedio de 20 puntos: Estos serán sus beneficios, según Delcy Rodríguez

La presidenta encargada Delcy Rodríguez reconoció este martes el mérito de los 439 bachilleres que se graduaron con un promedio de 20 puntos en todo el país.

«Yo felicito a sus familiares, a sus representantes porque detrás de un niño con un excelente desempeño académico hay una familia apoyando, un maestro acompañándolo, los felicito», comentó Rodríguez.

Asimismo, anunció una serie de beneficios que tendrán estos estudiantes por su mérito. «Tengan la certeza que la carrera que han escogido y la universidad es donde van a estudiar, es una instrucción que tiene la ministra de Educación Universitaria, el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, de que se les puede garantizar la escogencia, se les garantice una beca para que puedan sustentar su tiempo de estudio, se les garantice atención social a sus familiares, se les dé instrumentos como tablets».

Durante su discurso, Rodríguez destacó: «El 52% de estos promedios que se están graduando hoy vienen de escuelas públicas y el 48% de escuelas privadas. Es el esfuerzo conjunto de un país en la educación».

De igual forma, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, señaló que los 360.000 bachilleres que se graduaron tienen garantizado un cupo en las distintas universidades del país.