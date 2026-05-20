Más de 270.000 colombianos en el país están llamados a votar en sus presidenciales, embajador dio importantes detalles

Más de 270.000 colombianos radicados en Venezuela se preparan para las elecciones presidenciales de ese país y tendrán una votación anticipada en Caracas y otras ciudades, según informó el embajador de Colombia, Milton Rengifo.

El diplomático precisó que decenas de miles de colombianos están habilitados en el padrón electoral para votar desde Venezuela. En tal sentido, podrán ejercer su derecho el próximo lunes, 25 de mayo, una semana antes de los comicios.

Rengifo explicó a Unión Radio que se han tomado «todas las medidas necesarias» para estas elecciones. En tal sentido, aseguró que hicieron la convocatoria de partidos políticos, jurados electorales y delegados de la Registratura.

Las autoridades colombianas habilitaron 24 puestos electorales y 272 mesas distribuidas en toda Venezuela. La mayor parte estarán en Caracas, pero la logística se extenderá hasta Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal y Puerto Ayacucho.

LLAMAN A LOS COLOMBIANOS A VOTAR

El embajador Rengifo detalló que para estas elecciones se registraron unos 6.000 nuevos votantes. Además, recordó que los colombianos llevan varios años sin poder participar desde Venezuela en unas elecciones presidenciales.

«Los colombianos aquí en Venezuela no votamos desde el año 2018, tal vez no votamos, por toda la ruptura de relaciones y los procesos adicionales», explicó Rengifo. Por tanto, se espera una mayor participación respecto a las elecciones parlamentarias.

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Respecto a los incentivos para asistir, Rengifo afirmó que «asistir y votar es una muestra de compromiso y de fe en la democracia». A esto se suma que se mantienen vigentes los beneficios en trámites consulares para los electores colombianos.

Las elecciones presidenciales de Colombia se llevarán a cabo el próximo 28 de mayo. De acuerdo a las encuestas, los favoritos son el oficialista Iván Cepeda y los opositores Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.