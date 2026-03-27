Más de 229.000 funcionarios estarán desplegados en Semana Santa, esto pidió Cabello a los temporadistas

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que 229.139 funcionarios estarán desplegados durante el operativo de seguridad en Semana Santa.

«Estarán atendiendo a los millones de venezolanos que se van a desplazar», indicó.

Asimismo, Cabello sostuvo también tendrán 1.348 bicicletas, ocho aeronaves, 3.796 patrullas, 555 ambulancias, 172 lanchas y embarcaciones.

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«Las tendremos para el apoyo de los que tienen lanchas para ir a las islas, pero no se pongan a inventar, disfruten en paz y dejen a los demás también disfrutar. El hecho que usted tenga una lancha no le da derecho sobre los que no tienen. No crean que esos espacios son suyos, porque se vuelven como locos», comentó.

Destacó que no deben ocurrir incidentes en las playas tal como pasó en Carnaval. «Hemos tomado todas las previsiones para tal fin», dijo.

Diosdado Cabello también sostuvo que habrá 11.052 motos, 72 grúas, 468 vehículos especiales contra incendios, 960 puestos médicos, 425 puntos turísticos y 3.512 puntos de control, que son las alcabalas.

«También haremos aleatoriamente 7500 pruebas toxicológicas. Haremos uso de alcoholímetros y aulas de sensibilización vial, es decir, si va a exceso de velocidad o incumpliendo las normas de tránsito y lo van a parar y poner a escuchar una clase donde le recuerdan los deberes de usted como conductor, no se moleste por eso», apuntó.

Además, señaló que habrá 256 templos priorizados en todo el país.