¿María Corina se sumará al diálogo? Lo que reveló integrante de la AN 2015 en la mesa de negociación

El integrante de la comisión opositora en la mesa de negociación, Juan Miguel Matheus, aseguró que el regreso de María Corina Machado al país fue posible gracias al proceso que están llevando a cabo representantes de la Asamblea Nacional 2015 con el gobierno de Delcy Rodríguez.

«Honestamente me alegró muchísimo, porque ver a los venezolanos desbordados de emoción en la calle con esperanza, con alegría por el porvenir democrático es algo que no tiene precio, es algo que estábamos esperando. Ver los frutos materializado de las conversaciones, del esquema de negociación planteado por el secretario Marco Rubio, que reivindica los derechos de los venezolanos, del liderazgo democrático, también es algo que no tiene precio», dijo en conversación con Shirley Radio.

Destacó que la llegada de María Corina Machado a Venezuela «es y será de provecho para todos los venezolanos, para el proceso de democratización y también, en concreto, para la mesa de negociación».

En ese sentido, ​Matheus sostuvo que «no existe un venezolano que no esté representado por nosotros en la mesa de diálogo, en el sentido de que procuramos lo mejor para Venezuela».

«Apuntamos a la realización de las tres fases y ahí está María Corina. Yo no tengo ninguna duda de que María Corina va a acoger el llamado que hace el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, cuando nos pide a todos los actores que apoyemos la mesa de conversaciones, que la veamos como una oportunidad histórica para inaugurar una democracia que pueda perdurar. Es una tarea histórica y estoy seguro de que todos la vamos a asumir», dijo.

EL REGRESO DE MARÍA CORINA MACHADO

Asimismo, Matheus recordó que el 21 de octubre firmaron el tercer acuerdo en el marco de la mesa de diálogo y uno de los acuerdos que se firmó fue revisar todas las situaciones que hacían posible la vulneración de los derechos de los venezolanos. «Eso incluía inhabilitaciones, persecución, situaciones de violación de los derechos de los partidos políticos y por supuesto exiliados», añadió.

Ante esto, hizo énfasis en que el regreso de Machado fue posible gracias a la mesa de negociación.

«Hoy vemos que María Corina Machado puede volver al país. Ya han vuelto otros dirigentes importantes y tienen que volver otros más, pero también hay que referir unas declaraciones muy importante del secretario de Estado, Marco Rubio, quien saludó la vuelta de María Corina Machado dijo de manera expresa que es fruto y resultado de la mesa de conversaciones e invitó a todos los dirigentes políticos a aprovechar esta oportunidad histórica que es la mesa de conversaciones, no solo para celebrar unas elecciones libres, sino para inaugurar una democracia que pueda perdurar en el tiempo», expresó.

«Que María Corina Machado esté hoy en Venezuela significa que la mesa ha dado mucho de sí y tiene mucho más que dar. No tengo ninguna duda que la alegría del pueblo de Venezuela ayer en las calles es ahora un respaldo y consentimiento adicional sobre la mesa de negociaciones y hoy estamos más fortalecidos porque el pueblo de Venezuela se sabe representado por sus interesas en la delegación de la Asamblea Nacional de 2015», apuntó.