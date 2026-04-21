¿María Corina podría recibir la amnistía? Lo que respondió Jorge Arreaza sobre su caso

El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, aseguró que la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado no aplicaría para la ley de amnistía.

«El beneficio tú lo solicitas ante el tribunal que lleva tu causa. En lo que el juez vea que tú pediste invasión una, dos, tres veces, ya no corresponde, sencillamente la ley es muy clara», dijo Arreaza durante una entrevista.

No obstante, dejó abierta una posibilidad para las personas que a su juicio pidieron invasión en contra de Venezuela. «Ojalá, yo no sé si cuando se genera una reflexión, una introspección, un mea culpa, a lo mejor allí habrá modos alternativos para que se reincorporen a la vida política de Venezuela».

🇻🇪 #ÚltimaHora 🇻🇪 🔴 Jorge Arreaza informó que María Corina Machado no aplica para ser beneficiada por la Ley de Amnistía.#Venezuela #Urgente

pic.twitter.com/eLnPcvaqqz — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) April 21, 2026

Sin embargo, destacó que ahora mismo no se está dando ese caso. «A la señora Machado yo la escuche diciendo hace dos días ‘les ganamos por esta vía, por las elecciones’, según ella y ‘les ganamos también en lo militar el 3 de enero’. O sea, ella se adjudica el ataque contra Venezuela. Entonces, ¿Cómo esa gente puede hacer política si no creen en la Constitución?», señaló Arreaza.

Entre los que definió como «opositores radicales» en el exilio, destacó que por los momentos uno de los pocos que ha solicitado el beneficio de la amnistía es Yon Goicoechea, sobre quien aseguró espera reunirse una vez que regrese al país como parte del entendimiento que están buscando entre todas las posturas políticas.

No obstante, destacó que en muchos casos ni siquiera hacen intentos. «La soberbia de ellos es lo suficientemente grande para no solicitar el beneficio».