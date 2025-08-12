María Corina agradeció a Trump por su compromiso «inquebrantable con la justicia y la libertad» del país

La líder de la oposición, María Corina Machado, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo a Venezuela.

«En nombre del pueblo venezolano, que ha luchado valientemente por su libertad, extendemos nuestra más profunda gratitud al presidente Donald Trump y a su administración. Agradecemos a los funcionarios de los Departamentos de Estado, Justicia, Tesoro, Seguridad Nacional y Defensa por sus acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista», indicó.

María Corina Machado destacó que su compromiso «inquebrantable con la justicia y la libertad fortalece» aún más la determinación de millones de venezolanos que «estamos decididos a hacer valer el mandato electoral del 28 de julio de 2024, a restaurar la democracia y a reunificar a nuestras familias».

Los venezolanos agradecemos al Presidente Trump @POTUS y a su administración por su acción firme y decidida para desmantelar la estructura criminal y terrorista que se aferra de manera ilegítima al poder en nuestro país. Instamos a las naciones democráticas del mundo para que se… pic.twitter.com/4g2UpzbObj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 12, 2025

«Instamos a todas las naciones democráticas a unirse para aplicar todo el peso de la ley internacional a fin de desmantelar la estructura criminal que ha causado destrucción, pobreza y sufrimiento en Venezuela, así como una creciente desestabilización en nuestra región. Nosotros, los venezolanos, asumimos nuestra responsabilidad al frente de la liberación y reconstrucción de nuestro país, y sabemos que contamos con el apoyo de los verdaderos demócratas del mundo», comentó.

MARÍA CORINA Y UNA «VENEZUELA LIBRE»

María Corina Machado sostuvo que «una Venezuela libre será el principal socio comercial y de seguridad de los Estados Unidos, e iniciará una era de crecimiento económico, seguridad y cooperación sin precedentes».

«Todos los venezolanos disfrutaremos de oportunidades, prosperidad y dignidad, y finalmente traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa», dijo.