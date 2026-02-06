Maratón CAF 2026: Las calles y avenidas que estarán cerradas este domingo 8Feb

Caracas se prepara para el Maratón CAF, uno de los eventos deportivos más importantes del país y en el que participarán 10.000 corredores. En tal sentido, varias calles de la ciudad capital serán cerrados por la competencia.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe emitió un comunicado sobre el maratón. «Las calles que forman parte de la ruta están ya debidamente señalizadas con banderolas informativas», precisó.

«Estos cierres serán a partir de las 5:00 a.m. en el oeste de la ciudad y 6:00 a.m. en el este, con una apertura progresiva del tránsito a medida que avance la carrera», detalló la organización del maratón.

CALLES CERRADAS POR EL MARATÓN

A continuación, detallamos las vías y accesos cerrados:

1. Accesos desde la Av. Baralt hacia la Av. Oeste 6

2. Accesos desde la Av. Sucre hacia la plaza O’Leary

3. Accesos al puente de Los Leones desde el norte y oeste

4. Accesos desde el Hospital Pérez Carreño a la Av. O’Higgins

5. Todos los accesos a la redoma La India

6. Accesos desde la Cota 905

7. Accesos desde la Av. Sur 5 hacia Roca Tarpeya

8. Av. Fuerzas Armadas hasta la Av. Victoria

9. Accesos hacia la Av. Victoria (sentido este) desde la Av. Nueva Granada

10. Accesos a los estadios desde la autopista «Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes”

11. Accesos desde Ciudad Banesco a la prolongación Av. Las Acacias

12. Cierre total de la Av. Las Acacias entre Av. Casanova y Av. Solano

13. Accesos a la Av. Venezuela (Bello Monte) desde la autopista “Gran Cacique Guaicaipuro jefe

de jefes”

14. Accesos desde la Av. Pichincha hacia la Av. Casanova

15. Acceso desde la Av. Libertador hacia El Rosal

16. Acceso a Chacaíto desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes

17. Acceso desde la Av. ppal de Bello Monte hacia la Av. ppal de Las Mercedes

18. Acceso desde Chacaíto a la Av. Lazo Martí

19. Acceso desde la Av. Veracruz hacia la Av. ppal de Las Mercedes

20. Acceso desde la autopista de Prados del Este hacia el paseo Enrique Eraso

21. Acceso desde el edificio de canalizaciones a la Av. Araure 22. Retorno desde la Av. Río de

Janeiro a la Av. Araure

23. Accesos a la Av. Río de Janeiro desde el distribuidor de Caurimare

24. Acceso desde la Av. Trieste (Los Ruices Sur) a la Av. Río de Janeiro

25. Acceso desde la Av. Trieste (La California Sur) a la Av. Río de Janeiro

26. Accesos a la Av. Río de Janeiro desde el distribuidor El Llanito

27. Av. ppal de Macaracuay a la altura del distribuidor Macaracuay

28. Acceso hacia La California y Macaracuay (Av. San Francisco) desde la autopista «Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes”

29. Acceso a la Av. Francisco de Miranda (sentido oeste) desde Petare

30. Acceso a la Av. Francisco de Miranda (sentido oeste) desde la Av. Sucre de Los Dos Caminos

31. Acceso a la Av. Francisco de Miranda desde la Av. ppal del Country Club

32. Accesos desde la UCV a la Plaza Venezuela

33. Accesos desde la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes (Bicentenario) y a la Av. Casanova

34. Accesos desde Los Caobos y Quebrada Honda hacia el Paseo de la Resistencia Indígena

(antiguo Paseo Colón)

35. Acceso desde la autopista “Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes” al Paseo de la

Resistencia Indígena (antiguo paseo Colón)

36. Paseo de la Resistencia Indígena (antiguo Paseo Colón) en ambos sentidos (desde el 7 de

febrero a las 8:00 a.m. hasta el 8 de febrero a las 4:00 p.m.)

Mientras tanto, las avenidas Rómulo Gallegos, Libertador, Urdaneta, Andrés Bello, Sucre y Los Ruices se mantendrán abiertas. Lo mismo ocurrirá con las autopistas Valle-Coche, Prados del Este, Caracas-La Guaira y Francisco Fajardo.

LOGÍSTICA DEL MARATÓN

La organización también cuenta con una amplia logística para el maratón. Estarán disponibles 29 puntos de hidratación y dos con geles energéticos, además de ocho estaciones de atención médica y 50 puntos de animación.

De igual forma, habrá 460 voluntarios desplegados en toda la ruta, a lo que se sumará el apoyo de unos 2.000 funcionarios de seguridad. «Todos estos elementos permiten garantizar la seguridad y acompañamiento de los atletas», acotó.

El Maratón CAF contará con distancias de 42, 21 y, por primera vez, 10 kilómetros. El Parque Sucre Los Caobos, desde donde saldrán los corredores, tendrá acceso libre para todo el público general.