Los habitantes de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, están conmocionados por el caso de una familia de cinco integrantes, todos mayores de 50 años, que atraviesan un cuadro crítico de desnutrición severa.

La familia vive en la casa 72-172 de la avenida 71 principal de la urbanización La Victoria, parroquia Caracciolo Parra Pérez. En un video difundido por el periodista Jhorman Cruz se aprecia que la vivienda está sumamente deteriorada.

Sin embargo, lo más grave del hogar es la situación de la familia que habita en él. Se trata de una pareja de tercera edad y sus tres hijos, quienes agonizan en silencio por la falta de alimentos.

La familia está compuesta Ángel Bravo (84), su esposa Mireya Josefina (79) y sus hijos Ángel Gabriel (59), Nivana Josefina (54) y Tibet Beatriz (53). Los cinco apenas permanecen con vida y no tienen fuerza para pedir auxilio.

ESTADO DE LA FAMILIA

Los videos grabados en la vivienda dejaron en evidencia el grave estado de la familia. Todos tienen los huesos marcados debajo de la piel, ropa que les queda sumamente holgada y al menos uno tiene una deformación en el pie.

La situación en la vivienda se agravó aún más por una caída que sufrió Ángel Gabriel hace unos días. Mientras tanto, los demás integrantes de la familia mueren lentamente de hambre y apenas tienen la capacidad de responder.

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Vecinos de la zona alertaron a las autoridades. Poco después, se apersonaron funcionarios de la Policía del Estado Zulia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Maracaibo y los bomberos de la ciudad.

Las autoridades actuaron inicialmente ante la situación, aunque la familia sigue en un estado de gran vulnerabilidad. El llamado de la comunidad es que se haga una intervención inmediata y sean trasladados a un centro de acogida.