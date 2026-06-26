Manos unidas por Venezuela: Bancamiga exonera comisiones y sus agencias sirven como centros de acopio

En los momentos difíciles es cuando se demuestra el valor de la solidaridad. Ante el fuerte movimiento telúrico que sacudió al país este 24 de junio, dejando a cientos de familias damnificadas y severos daños estructurales, Bancamiga ha dado un paso al frente para transformarse en un puente de apoyo directo entre los venezolanos y quienes hoy más lo necesitan.

A partir de este viernes, y durante todo el fin de semana (sábado y domingo), la institución financiera realizará sus operaciones naturales en 31 de sus oficinas a nivel nacional, que también se convertirán en centros de acopio.

Este fin de semana en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., las agencias no solo mantendrán su atención habitual a los clientes, sino que recibirán para las familias afectadas agua potable, alimentos no perecederos, productos de cuidado personal, colchonetas, cobijas, ropa en buen estado y medicinas.

Las agencias Sabana Grande, Las Ibarras, Puerto Cabello, Valle de la Pascua, Calabozo, Santa Teresa, El Tigre, Puerto La Cruz, Lechería, Upata, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Unare, Maturín, Maturín Centro, Cumaná, Barinas, Coro, Barquisimeto Este, Barquisimeto Centro, Mercabar, El Vigía, Mérida, Guanare, Acarigua, Barrio Obrero, San Cristóbal, Valera, Maracaibo Norte, Ciudad Ojeda y San Francisco estarán abiertas para todos los clientes y ciudadanos que deseen hacer su aporte.

Alivio financiero en tiempos de contingencia

Entendiendo que la emergencia también requiere de soluciones inmediatas que faciliten el día a día de la población, Bancamiga activó desde este jueves una serie de medidas de alivio económico.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la exoneración temporal de comisiones para todas las transacciones de Pago Móvil por montos iguales o inferiores a Bs. 150.000,00. Asimismo, este beneficio se aplicó al servicio Solución Amiga, permitiendo que las familias venezolanas puedan recibir remesas e ingresos desde el extranjero de forma inmediata y sin ningún tipo de deducción.

Por otra parte, para garantizar que la actividad comercial y el abastecimiento no se detengan en las zonas afectadas, el banco mantiene la continuidad absoluta de sus operaciones. Las transacciones de los comercios con puntos de venta (POS) se siguen liquidando de manera habitual, asegurando el flujo de caja de los establecimientos y resguardando la cadena de distribución de bienes esenciales.

Con estas acciones, Bancamiga reafirma que su compromiso va más allá de los servicios bancarios: es una alianza con la vida, el bienestar y el futuro de cada venezolano, garantizando que sus canales permanezcan abiertos y al servicio de la gente cuando el país más lo necesita.