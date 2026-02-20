Magalli Meda denunció que 16 «hombres armados» entraron a su casa en Caracas mientras aprobaban la Ley de Amnistía

La jefa del Comando con Venezuela, Magalli Meda, denunció que la noche de este jueves un grupo de hombres «armados» entraron a su casa ubicada en Caracas.

Destacó que el hecho ocurrió mientras la Asamblea Nacional aprobada la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática.

«¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones? Anoche mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados y civiles, que llegaron en seis camionetas, entrar otra vez en nuestra casa en Caracas para destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana», indicó.

Meda sostuvo que los sujetos estuvieron varias horas dentro de la vivienda «para robarse todo y dejar en la puerta carteles que dicen ‘Asegurado’ e ‘Incautado'».

«El mensaje real está claro. Aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ‘ley’ y el ‘perdón'», comentó.

A su juicio «esto es lo que le pasará o le volverá a pasar, a todo el que no les obedezca, sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea. Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte».

«Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta», manifestó.

LA CASA DE MAGALLI MEDA

Magalli Meda recordó que su hogar había sido allanado el 8 de mayo de 2025. «El General Jesús Rafael Ferreira lideró un operativo con más de 13 hombres armados y civiles que se llevaron cajas con nuestras pertenencias y destruyeron nuestra casa. Todo quedó registrado remotamente», apuntó.

Asimismo, resaltó que al día siguiente, el 9 de mayo de 2025, hicieron lo mismo en la casa de su madre, una persona de la tercera edad que no está involucrada en nada político.

«Allanaron su casa, se robaron su carro, sus recuerdos, lo que mis padres construyeron con años de trabajo honrado. Luego de desmantelarla, la clausuraron. Nadie puede entrar», agregó.

REVELÓ IMÁGENES DESDE LA EMBAJADA DE ARGENTINA

Magalli Meda, quien era una de las asiladas en la Embajada de Argentina en Caracas, reveló imágenes inéditas mientras estuvo dentro de la sede diplomática.

«La siguiente imagen jamás las hicimos pública, pero sí las entregamos a organismos de DDHH para denunciar cómo nos apuntaban con armas largas diariamente mientras estábamos asilados dentro de la embajada argentina en Caracas. Esa imagen está tomada desde donde yo dormía. Aquí está la prueba, y tenemos más material para mostrarlo todo», manifestó.

Destacó que el gobierno venezolano «no busca una verdadera amnistía. No busca justicia. Y no aceptan un país de ciudadanos libres».

«Pretenden lavarse la cara. Quieren que olvidemos sus crímenes y actuar impunemente para siempre. Quieren un país de esclavos y cómplices, y pretenden expulsar a quien no lo sea», mencionó.