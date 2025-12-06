Maduro conversó con Erdogan para restablecer «a la brevedad» la conexión aérea con Turquía

Nicolás Maduro mantuvo una conversación este sábado vía telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, donde acordaron restablecer «a la brevedad» la ruta de Turkish Airlines entre Caracas y Estambul, suspendida tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo venezolano.

Así lo hizo saber el canciller venezolano, Yván Gil, en una publicación realizada por el ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.

El comunicado señala que ambos mandatarios «coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas-Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines, lo que permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta».

De acuerdo al comunicado publicado este sábado, Maduro y Erdogan intercambiaron «posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad».

De acuerdo al escrito, el presidente de Turquía «expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela», mientras Maduro le explicó «detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas».

TURKISH AIRLINES HABÍA PERDIDO SU PERMISO DE SOBREVOLAR EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

En días recientes, Turkish Airlines canceló temporalmente sus operaciones hacia Venezuela luego del aviso emitido por la Administración Federal de Aviación de la nación norteamericana. En el mismo se instaba a «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Tras esta decisión, el INAC revocó la concesión de vuelo a Turkish así como a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia y Gol, que también habían suspendido operaciones en Venezuela. Posteriormente se le canceló el permiso también a Plus Ultra y Air Europa.

Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y Conviasa, que han aumentado sus vuelos a Colombia para conectar con otras partes del mundo.