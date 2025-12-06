Venezuela

Maduro conversó con Erdogan para restablecer «a la brevedad» la conexión aérea con Turquía

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Archivo

Nicolás Maduro mantuvo una conversación este sábado vía telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, donde acordaron restablecer «a la brevedad» la ruta de Turkish Airlines entre Caracas y Estambul, suspendida tras la advertencia de EEUU sobre el espacio aéreo venezolano.

Contents

Así lo hizo saber el canciller venezolano, Yván Gil, en una publicación realizada por el ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales.

Leer Más

La propuesta de Fedecámaras para beneficiar a los trabajadores venezolanos
EN RETROCESO | Devaluación del bolívar se ubicó en 16% durante los últimos 30 días
Día de la Madre: conoce su origen y por qué se celebra cada segundo domingo de mayo en el país

El comunicado señala que ambos mandatarios «coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas-Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines, lo que permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta».

LEA TAMBIÉN: AEROLÍNEAS VENEZOLANAS AUMENTAN SUS VUELOS INTERNACIONALES TRAS OLA DE CANCELACIONES

De acuerdo al comunicado publicado este sábado, Maduro y Erdogan intercambiaron «posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad».

De acuerdo al escrito, el presidente de Turquía «expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela», mientras Maduro le explicó «detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas».

TURKISH AIRLINES HABÍA PERDIDO SU PERMISO DE SOBREVOLAR EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

En días recientes, Turkish Airlines canceló temporalmente sus operaciones hacia Venezuela luego del aviso emitido por la Administración Federal de Aviación de la nación norteamericana. En el mismo se instaba a «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Tras esta decisión, el INAC revocó la concesión de vuelo a Turkish así como a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia y Gol, que también habían suspendido operaciones en Venezuela. Posteriormente se le canceló el permiso también a Plus Ultra y Air Europa.

Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y Conviasa, que han aumentado sus vuelos a Colombia para conectar con otras partes del mundo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezolana Estelar anuncia ruta hacia Madrid, con escala en Barbados, tras cancelaciones
Venezolana Estelar anuncia ruta hacia Madrid, con escala en Barbados, tras cancelaciones
Venezuela
Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Alfredo Díaz, esta sería la causa del deceso
Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Alfredo Díaz, esta sería la causa del deceso
Venezuela
La razón por la que los migrantes han dejado de asistir a las iglesias hispanas
La razón por la que los migrantes han dejado de asistir a las iglesias hispanas
EEUU